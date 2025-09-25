El festival de Cine de Morelia anuncia cinco nuevos títulos para formar parte de la edición número 23

El día de hoy, por medio de un comunicado de prensa, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual tendrá lugar el próximo mes, añadió cinco películas a su programación.

Cuatro de estas producciones ya comenzaron su paso por diversos festivales de cine; el tráiler de Hamnet, una de las películas anunciadas por el FICM (Festival Internacional de Cine de Morelia), dirigida por Cloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, fue estrenado apenas hace un mes. La guionista, directora y productora china se convirtió en la segunda mujer en ganar el Oscar en la categoría de Mejor dirección con su cinta Nomadland que cuenta el viaje de una mujer que pierde todos sus bienes con la excepción de una casa rodante, como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos. En esta ocasión Zhao, adapta la novela de Maggie O’Farrell, en la cual la autora escribe momentos ficcionados de la vida del dramaturgo William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, enfocándose en como la muerte de su hijo inspiro la obra de teatro Hamlet.

Del 27 de agosto al 6 de septiembre, el festival más antiguo (La Biennale di Venezia), galardonó el Gran Premio del Jurado a The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab), de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. Está película que llegará a Morelia narra el asesinato de Hind Rajab, una niña de seis años, sus cuatro primos, su tía y su tío, y los dos paramédicos que acudieron a rescatarla, después de que su coche fuera tiroteado mientras intentaban huir de Gaza, en enero de 2024. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer, se unieron al proyecto como productores ejecutivos y es la candiddata para representar a Túnez en la categoría de Mejor Largometraje Internacional de la 98ª edición de los Premios Oscar.

Paolo Sorrentino, presentó también en el Feastival de Venecia, su nueva película La Grazia, la cual ganó el Premio Brian, que desde 2006 se le entrega a una película que resalta los valores del respeto de los derechos humanos, la promoción de la individualidad, la libertad de expresión e investigación y el principio de igualdad de oportunidades en las instituciones públicas para todos los ciudadanos. La cinta está protagonizada por Toni Servillo, quien interpreta a un presidente excesivamente cauteloso que está por terminar su mandato, La Grazia es el retrato de un gobernante en decadencia frente a la vejez, el poder y la obligación moral.

La cuarta película que fue anunciada es, The History of Sound, dirigida por Oliver Hermanus; formó parte de la competencia oficial del 78° Festival de Cine de Cannes. Cuenta la historia de Lionel, un talentoso cantante de la zona rural de Kentucky, que en 1917 conoce en el Conservatorio de Música de Boston, a David, un estudiante de composición musical que pronto es reclutado para ir a la guerra. Está protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor.

En su debut como director, el cinefotógrafo Eric Lin, presentó en el Festival de Cine de Tribeca, Rosemead, que también llegara a Moreli. Protagonizada por Lucy Lui narra la historia de una madre en su lucha con enfermedad terminal, mientras lidia con el deterioro en la salud de su hijo, derivado de la esquizofrenia que padece.

El FICM, se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre de 2025, con funciones preinaugurales el 9 de octubre con sedes presenciales en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez; así como en Pátzcuaro en el Teatro Emperador Caltzontzin.

También habrá funcionales virtuales gratuitas por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través de su página nuestrocine,mx.