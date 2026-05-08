“Mi nombre es Mauricio Bonfil Carrera. Desertor de tenista y de la escuela de Ciencias de la Comunicación. Cineasta en sueños. El mejor amigo de Sonny desde que éramos unos morritos y, a partir de su muerte: ‘un pendejo’, ‘hijo de papi’, ‘loco’, ‘asesino’. Ahora me toca a mí contar la versión de la historia. Debí hacerlo desde el principio, pero, desde el principio, todo fue un desmadre, y jamás imaginé que nadie me creería…”.

La escritora Adriana Ayala, autora del libro “plaN amoR”

Maestra en Literatura y Creación Literaria por Casa Lamm y Maestra en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca, España, Adriana Ayala (Morelia, Michoacán, 1978; foto cortesía de Ivana Murillo) es autora de las novelas “¿Y si me tiro al vacío?”, incluida en la colección Habitaciones Propias de Nitro/Press (2024) y “Cómo llegaste aquí. Historia de una madre adolescente”, bajo el sello Vergara, Ediciones B (2013). En 2018 obtuvo Mención Honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo con el cuento «El pez más chico», antologado en “El espejo de Beatriz”, volumen II (Ficticia, 2020).

Ganadora del 4º Certamen Nacional de Novela Corta Roger de Conynck 2022 con “¿Y si me tiro al vacío?”, Ayala presentó “plaN amoR” (Nitro/Press, col. NitroNoir, núm. 49), su más reciente novela, en compañía de David Izazaga y un muy nutrido público en el versátil Patán Ale House.

Retomando la estructura de un complejo pero certero rompecabezas, Ayala presenta a sus lectores una pertinente selección de confesiones, diarios, cartas y mensajes de WhatsApp para ir develando la tragedia detrás de Sonny de la Riva, una joven modelo que dos días después de cumplir sus dieciocho años fue hallada sin vida en su departamento de Polanco con un tiro en la sien y una carta de despedida.

La escritora Adriana Ayala, autora del libro “plaN amoR”

Las cosas, sin embargo, no cuadran y Mauricio Bonfil Carrera, su mejor amigo, sabe que Sonny jamás habría redactado una carta tan cursi y correcta. Además, y lo adelantamos con gusto, Sonny era zurda y un tiro en la sien derecha no corresponde.

Comprometido con la memoria de su amiga, Mauricio se decide a indagar por su cuenta y enfrentar, a medida que el tapiz se desdobla, partes que parecen embonar pero en un parpadeo vuelven a desacomodarse.

Cargando con una tragedia propia, Bonfil deberá sortear prueba tras prueba… Novela en el género negro, con protagonistas jóvenes y situados en las altas esferas sociales, nos recuerda que la ambición y la codicia, las fiestas y el desmadre, vienen acompañadas siempre de la soledad y el abandono…