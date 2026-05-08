“Sonoras”: el eco de las mujeres que han dado forma a la música llega al MUSA

En el corazón cultural de Guadalajara, el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara abrirá sus puertas a “Sonoras”, una exposición colectiva que pone al centro las múltiples formas en que las mujeres han construido, transformado y expandido la música a través del tiempo.

Exposición colectiva “Sonoras”, en el MUSA

Realizada en colaboración con la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, esta muestra reúne cerca de 40 participantes en un recorrido donde convergen archivos personales, fotografías, instalación sonora, testimonios, pintura e instrumentos. Más que una revisión histórica, “Sonoras” funciona como una exploración sensible de la música entendida como memoria, cuerpo y movimiento.

Exposición colectiva “Sonoras”, en el MUSA

Bajo la curaduría de Regina Dorantes, Catalina Gil y Miriam Limón, la exposición articula materiales individuales y colectivos para visibilizar trayectorias, procesos creativos y experiencias que muchas veces han permanecido fuera del relato dominante de la historia musical. Discos, carteles, partituras, notas periodísticas y registros sonoros se convierten aquí en piezas de una narrativa viva.

El proyecto no plantea la música como un producto cerrado, sino como una experiencia en constante transformación. Así, “Sonoras” invita al visitante a descubrir conexiones entre contextos locales y globales, revelando cómo las prácticas musicales femeninas han dialogado con distintas épocas, territorios y movimientos culturales.

La muestra se presenta como una oportunidad para escuchar otras voces, reconocer legados y ampliar la conversación sobre el papel de las mujeres dentro del universo sonoro.

Exposición colectiva “Sonoras”, en el MUSA

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