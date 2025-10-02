Cuando la memoria se paga, el amor es la única luz que queda

La Nada Teatro regresa a la escena tapatía con un nuevo montaje: “Blanco Atardecer”, un monólogo que explora el amor, la memoria y el desgaste emocional de quienes cuidan a un ser querido con Alzheimer.

Inspirada en testimonios de personas cuidadoras y en experiencias de adultos mayores que viven con Alzheimer, la dramaturga María José Delgado Maya construye un relato que pone en el centro la relación entre una nieta y su abuela. La obra acompaña su proceso de pérdida de memoria y muestra cómo la enfermedad transforma sus vínculos.

Dirigida por Miguel Lugo y protagonizada por Sara Catalán, la pieza propone una experiencia teatral que va más allá del entretenimiento: invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, el impacto psicológico del cuidado prolongado y el duelo anticipado que viven quienes acompañan a un ser amado en su deterioro cognitivo.

“Blanco Atardecer” continúa la línea de La Nada Teatro dedicada a visibilizar experiencias humanas y problemáticas sociales a través de la escena. Con esta puesta en escena se suma a la conversación urgente sobre el envejecimiento poblacional y la falta de redes de apoyo para las y los cuidadores familiares. La obra busca crear un espacio de empatía y conciencia para visibilizar el papel de quienes, en silencio, sostienen la vida cotidiana de aquellos que pierden la memoria.

Con una propuesta escénica contemporánea, “Blanco Atardecer” convoca a la discusión sobre el lugar que ocupan la vejez, el cuidado y la enfermedad en nuestras comunidades.

BLANCO ATARDECER

Miguel Lugo, dirección

María José Delgado Maya, dramaturgia

Sara Catalán, actuación

Sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre | 19:00 horas

Domingos 5, 12, 19 y 26 de octubre | 18:00 horas

Centro Cultural y Artístico El Tercer Grupo (Calzada del Ejército 226-A)

Boletos: $200 pesos, general. Preventa: $150 pesos

A la venta a través de WhatsApp: 33 1860 9310

Exposición “El Alzheimer”

A esta experiencia escénica se sumará la exposición “El Alzheimer, un problema de todos”, una colección de carteles seleccionados a partir de un concurso nacional convocado por la asociación civil Escucha Mi Voz.

Esta muestra nació de una iniciativa académica y ciudadana en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo objetivo es sensibilizar e informar a la sociedad sobre el Alzheimer y fortalecer la vinculación entre la ciencia y la comunidad a través del arte y la comunicación visual.

Exposición de carteles “El Alzheimer, un problema de todos”

Los carteles son potentes testimonios que traducen en imágenes la urgencia de hablar de esta enfermedad, romper el silencio y construir redes de cuidado y solidaridad.