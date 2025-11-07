“Ciclo de Guitarra ECOS Otoño 2025”, presenta el talento joven de Jalisco en el Edificio Arroniz

El programa ECOS, Música para la Paz, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, inaugurará el “Ciclo de Guitarra ECOS Otoño 2025” este domingo 9 de noviembre, una serie de conciertos que exhibirá el talento de niñas, niños y adolescentes (NNA) de seis núcleos comunitarios en el Edificio Arroniz.

Ciclo de Guitarra ECOS Otoño 2025

Las presentaciones se llevarán a cabo los domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre, a las 12:00 horas, en el salón principal del recinto ubicado en Calle Zaragoza 224, en el Centro de Guadalajara. La entrada será libre, con un aforo máximo de 50 personas.

La serie iniciará el domingo 9 de noviembre con la participación de 23 alumnos del núcleo ECOS Zapotlán, bajo la dirección artística de César Ramón Ramírez Aguilar.

El programa promete un viaje musical diverso, abriendo con “The Merry Go Round Life”, de Joe Hisaishi. El repertorio incluye piezas clásicas como “Sleepers Awake” de Bach y “Malagueña” de Tárrega, así como populares como “La Vie en Rose”, “Recuérdame” de la cinta Coco y el “Medley of Christmas”.

La función concluirá con el vibrante “Barcelona Nights” de Ottmar Liebert.

El domingo 16 de noviembre, será el turno para los núcleos ECOS Mechoacanejo (Teocaltiche) y ECOS Mexticacán, con 10 NNA en escena, dirigidos por Arturo Carrillo Delgadillo.

Su presentación ofrecerá desde la “Milonga” de Jorge Cardoso y el “Adagio” de Vivaldi, hasta un arreglo de “Bohemian Rhapsody” de Queen.

Ciclo de Guitarra ECOS Otoño 2025

El domingo 23 de noviembre, 11 alumnos de los núcleos ECOS La Providencia (Valle de Guadalupe) y ECOS Mirandillas (San Miguel el Alto), guiados por Luis Carlos Chávez Domínguez, interpretarán un repertorio que mezcla “La Cumparsita” con “Fur Elise” de Beethoven y “Carol of the Bells”.

El ciclo concluirá el domingo 30 de noviembre con 9 estudiantes del núcleo ECOS Cañada de Ricos (Lagos de Moreno), dirigidos por Hugo Enrique Reyna Mora.

El concierto incluirá solistas en obras de Tárrega y Barrios Mangoré, piezas clásicas como “Eine Kleine Nachtmusik” y populares como “Cielito Lindo” y “Everybody Wants to be a Cat”.

Cada función tendrá una duración aproximada de una hora, mostrando el trabajo formativo y el desarrollo artístico que fomenta el programa ECOS en el estado.