Late con el Circo, un festival que celebra las maravillas de las artes circenses en las comunidades de la ciudad

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Cultura Guadalajara, invita a disfrutar del festival Late con el Circo, una edición especial del programa de cultura permanente LATE que celebra, en esta ocasión, el arte, la risa y la convivencia en corresponsabilidad mediante las artes circenses.

Late con el Circo,

Luego del lluvioso verano regresamos a las tardes al aire libre, y Late con el Circo recupera los espacios públicos para transformarlos en escenarios llenos de color, música, humor y asombro. Este festival busca acercar las expresiones escénicas a niñas, niños, jóvenes y familias, llevando el arte del circo a comunidades, parques, plazas y centros culturales de la ciudad.

El programa reúne espectáculos nacionales e internacionales que mezclan el teatro físico, el clown, la danza, la música en vivo y el humor, con una profunda vocación social y pedagógica. Desde comedias físicas que promueven la empatía y el encuentro, hasta montajes poéticos que dialogan con temas como la identidad, la comunidad y los vínculos humanos, Late con el Circo ofrece experiencias accesibles, incluyentes y transformadoras.

Late con el Circo

Este festival se realiza en corresponsabilidad con FiCHo Fest, el Festival Internacional de Circo y Chou de México, que arranca este mismo mes como un encuentro bienal dedicado a celebrar el arte circense en todas sus expresiones. Del 14 al 29 de noviembre de 2025, FiCHo reunirá a compañías y artistas nacionales e internacionales a través de espectáculos, galas y actividades que resaltan la creatividad, destreza y magia del circo contemporáneo. Juntos, fortalecemos la cultura viva y acercamos a la ciudad experiencias que sorprenden, emocionan y hacen vibrar a todas y todos.

Entre las actividades destacadas se encuentra “El Gurú, único e inolvidable” de Boba Comedia, que activa el espacio público desde el humor y la improvisación; “En la Lona” de Los Bravissimo, una obra que entrelaza el boxeo y la poética del circo para reflexionar sobre la masculinidad y la transformación comunitaria; y “Circo en el Barrio”, un parque de circo itinerante que fomenta la convivencia y la creatividad en las colonias.

Late con el Circo

El festival también incluirá piezas escénicas de formato íntimo, como “Diminuta o cómo escribir de cerquita”, que mezcla cine, clown y miniaturas teatrales; “Pastrana. Desde mi ventana veo”, una reflexión sobre la amistad y los cuidados entre mujeres; y “Juntos con los Astros”, de TRIBU, que combina comedia y astronomía para despertar la curiosidad científica.

Todas las funciones son gratuitas y abiertas al público, con la intención de que cada espacio de Guadalajara vibre al ritmo del circo y el arte.

Late con el Circo

PROGRAMA COMPLETO

•La Muy Gran Gala de Circo FiCHoFeST — FiCHo Festival Internacional de Circo y Chou de México

Sábado 15 de noviembre · 19:00 h

Paseo Alcalde entre Av. Juárez y Pedro Moreno, Col. Centro

• En la Lona, sensibilizarnos como vatos para la transformación comunitaria — Los Bravissimo

Domingo 16 de noviembre · 16:00 h

Centro Barrial Lomas del Paraíso, Col. Lomas del Paraíso II

• Circo en el Barrio — La Mar o Ma Itinerante

Lunes 17 de noviembre · 11:00 h (por confirmar)

Parque Público Laura, Col. Del Fresno

• Diminuta o cómo escribir de cerquita

Martes 18 de noviembre · 17:00 h

Andador Chapultepec esq. Libertad, Col. Americana

• En la Lona, sensibilizarnos como vatos para la transformación comunitaria — Los Bravissimo

Miércoles 19 de noviembre · 19:30 h

Foro LARVA, Col. Centro

• Pastrana. Desde mi ventana veo

Miércoles 26 de noviembre · 16:00 h

Foro del Parque Juan Soriano, Col. Santa Cecilia

• Cuando sea grande — Violeta Castro / FiCHo

Jueves 27 de noviembre · 17:00 h

Colmena Oblatos, Col. Lomas de Oblatos

• El Gurú “Único e Inolvidable” — Boba Comedia

Sábado 29 de noviembre · 12:00 h

Museo de Paleontología

• Juntos con los Astros — TRIBU

Domingo 30 de noviembre · 18:00 h

Foro del Parque Jardín Jalisco, Col. Independencia

• Pastrana. Desde mi ventana veo

Miércoles 3 de diciembre · 16:00 h

Ex Penal de Oblatos, Col. La Penal

Late con el Circo es una invitación a redescubrir el asombro, el juego y la risa como motores del encuentro humano. Porque en Guadalajara, el corazón de la ciudad late con arte, comunidad y circo.