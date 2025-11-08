Expo Automóviles del Mundo 2025, la pasión por los motores y los diseños de la industria automotriz

La ciudad de Guadalajara se prepara para recibir una de las exposiciones automotrices más esperadas del año: la Expo Automóviles del Mundo 2025, que se llevará a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, desde las 10:00 hrs, en las áreas verdes frente al Estadio 3 de Marzo del Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El evento reunirá más de 600 vehículos de diferentes épocas, estilos y marcas —clásicos, históricos, exóticos, deportivos y contemporáneos— con el fin de ofrecer un recorrido por la evolución de la movilidad automotriz. Asimismo, contará con la presencia de nuevos modelos de la industria automotriz, subastas, charlas especializadas, espacios de convivencia familiar y experiencias gastronómicas.

Auto clásico

El lema del evento es:“Contemplar el pasado para entender el presente e imaginar el futuro”.

El evento está organizado por el Club Automóvil Antiguo de Jalisco y la empresa promotora Impulmax, con el respaldo de la UAG. La edición de 2025 se perfila como una expansión respecto a años anteriores: tras la edición de 2024 que reunió aproximadamente 400 autos, se espera una afluencia mayor y un catálogo más amplio para 2025.

Detalles clave del evento