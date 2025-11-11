“Bendito Corazón”: una mirada a la fe y la época

Una película de época es de las cosas más retadoras en el cine, porque no solamente te tienes que fijar en el vestuario y en el diseño de producción, sino también en que la historia sea coherente y que los diálogos coincidan con la forma en la que se hablaba en el momento histórico establecido.

No es solo un trabajo más: es una investigación completa, es meterse de lleno en el proyecto para que todo salga bien.

Bendito Corazón

“Bendito Corazón” narra la historia de una pareja que llega desde España a México, donde tratarán de acomodarse al pueblo, mientras que Mariano de Ávila lucha porque no le quiten sus tierras.

Este filme tiene elementos muy interesantes a su favor, sobre todo destaca el diseño de producción. Te acompaña y ayuda a sumergirte más en la historia. Además, la fotografía es muy bonita en las escenas nocturnas, sobre todo cuando iluminan los planos con velas, reforzando la sensación de que estamos en otra era. Estéticamente se ve bello.

Los actores hacen un buen trabajo, logran proyectar muy bien lo que el director busca expresar; se siente el empeño de todos. Sin embargo, no hay un arco profundo o inclusive notorio en los personajes, ni una evolución contundente. Esto debido a que hay dos historias principales que se llegan a conectar en cierto punto, lo que provoca una especie de desorientación en el espectador. De igual forma, la cinta entretiene y te mantiene atento en largos periodos.

A pesar de todo, “Bendito Corazón” logra transmitir la espiritualidad de la época junto con un sentimiento y fortalecimiento de la religión.