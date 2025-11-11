“Regreso a ese otro tiempo en mi mente por momentos, y me digo: estuvo bien y estaré bien, pero, por lo que observo, me encuentro en algún hospital; entretanto, la vida prosigue y aquí adentro nada pasa…”.

Jorge Luis González (KARLA LEON)

Con dos maestrías en Ciencias de la Información por la Universidad de Guadalajara y el ITESO, Jorge Luis González (Guadalajara, 1972) estudió el Diplomado de Creación Literaria en la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara y el Diplomado Superior de Biblia en el Instituto Bíblico Católico. Fue becario del CECA por el libro de poemas “Entre espejos, cae mi voz” (Grafisma Editores, 2020); es autor de “Confinamiento” (Luz Vesania, 2022) y “Cuando tu piel me olvide” (edición de autor, 2023) y compilador y editor de “Entre tintas… tinto”: Once antologías de poesía y minificción. Jorge Luis ha obtenido algunos reconocimientos, entre ellos: Segundo Lugar del 8vo. Concurso de Poesía María Luisa Moreno (Dolores Hidalgo, 2016); accésit del X Concurso de Relato de la Unión Nacional de Escritores de España (Melilla, 2021); y finalista del III Premio Intergeneracional de Ensayo (Zaragoza, 2015).

Desde hace doce años, sus textos aparecen en más de cincuenta antologías y revistas en varios países de Hispanoamérica, en los géneros de poesía, narrativa y ensayo literario; asimismo en los subgéneros de la literatura breve como la minificción, el aforismo y el haiku.

Como activo gestor, ha organizado numerosas presentaciones de libros, lecturas y conversatorios literarios en distintos lugares de la ciudad, desde empresas hasta funerarias: Ex Convento del Carmen, Casa Zuno, Preparatoria No. 5, Patán Ale House, FIL Guadalajara, Librerías Gonvill, Parque de las Niñas y los Niños Zapopan, Presidencia Municipal de Guadalajara, American School College, entre muchos otros.

“Minucias” de Jorge Luis González, nos dice Raúl Aceves, son el resultado de su más reciente cosecha de minificciones y literatura breve; distribuidas en varios apartados: Minificciones, Haikus, Aforismos, Poemas y Prosas, se distinguen por su diversidad, tanto formal como temática.

“Minucias” de Jorge Luis González (A. Aguilera)

“Derivando hacia una recreación fantástica de la realidad cotidiana, en el ambiente urbano o en extrañas atmósferas imaginarias (antropófagos, deidades mexicanas, cuentos infantiles, el cielo, el interior de la boca, el Hotel California del grupo Eagles, una conversación entre juguetes, un romance entre la primavera y el invierno, mujeres-tortuga y hombres-liebre, etcétera, como extraños juegos de identidades alteradas, e incluso minificciones que aluden a dos Best Sellers: Cincuenta sombras de Grey y La historia interminable)…”.

Libro que nos propone un viaje por sus mundos imaginarios, “de manera finita y divertida, poética y sugerente” regala a su lector una oportunidad única de visitar un vasto país interior.