11 nov 2025 - 04:02 PM
Cronomicón
La autora de Mandíbula impartirá la charla “Un monstruo que ama las flores: la escritura y el riesgo de imaginar”, el próximo 1 de diciembre en el Paraninfo Enrique Díaz de León
La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda ofrecerá conferencia magistral en la Universidad de Guadalajara
Por
Samantha Lamas
noviembre 11, 2025 at 3:10p.m. GMT-6
