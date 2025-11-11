Cronomicón

La autora de Mandíbula impartirá la charla “Un monstruo que ama las flores: la escritura y el riesgo de imaginar”, el próximo 1 de diciembre en el Paraninfo Enrique Díaz de León

La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda ofrecerá conferencia magistral en la Universidad de Guadalajara

Por Samantha Lamas

