Nuevo club de lectura en la Librería Mariano Azuela, del Ex Convento del Carmen

A partir del sábado 22 de noviembre, la Librería Mariano Azuela, ubicada en el Ex Convento del Carmen, abrirá sus puertas a un nuevo espacio de diálogo y lectura: el Círculo de Lectura Conversaciones Pendientes, un proyecto impulsado por la Jefatura de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con los jóvenes gestores Laura Pérez Chávez e Isaac Cervantes Luna.

Laura Pérez Chávez e Isaac Cervantes Luna

La propuesta busca tender puentes entre la literatura, el arte y la arquitectura desde una mirada crítica y accesible.

El propósito es leer a teóricos de la arquitectura y relacionarlos con obras literarias, ensayos o poemas que aborden los mismos conceptos, pero desde la ficción, explica Cervantes, arquitecto egresado del ITESO con maestría en Educación.

Por su parte, Pérez, historiadora del arte por la Universidad de Guadalajara y con estudios de posgrado en Educación de Museos en la Universidad de Glasgow, destaca que el círculo pretende pensar la manera en que habitamos la ciudad desde la teoría y la ficción, pero también desde lo cotidiano.

La lectura, coinciden ambos, se convierte así en una herramienta para construir puentes entre los conceptos abstractos y la experiencia diaria de los ciudadanos.

El club se reunirá cada sábado de 12:00 a 14:00 horas en la librería Mariano Azuela. Su primera sesión estará dedicada al ensayo Posicionamientos, del arquitecto italiano Aldo Rossi, y a la novela Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar, textos que los fundadores consideran un ejemplo perfecto de cómo la teoría arquitectónica puede dialogar con la narrativa literaria.

La dinámica de cada encuentro combinará la lectura guiada con la reflexión colectiva, de manera que los participantes puedan vincular los textos con su entorno urbano y su experiencia personal.

La intención es abrir el espacio a estudiantes, lectores jóvenes y adultos interesados en explorar nuevas formas de mirar la ciudad y la literatura.

El grupo, que ya cuenta con una base de lectores provenientes de otros clubes literarios, busca consolidarse como un punto de encuentro abierto a nuevos públicos.

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información en:

-Instagram: @circuloconversaciones

-Correo electrónico:

pendientesconversaciones@gmail.com

PARA SABER