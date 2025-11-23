Hoy continúa el paseo de “Les Girafes” por la Ciudad

El espectáculo internacional “Les Girafes – Opérette Animalière” celebró con éxito su primera función masiva en la ciudad, congregando a más de 10 mil personas.

El evento, denominado “El Gran Encuentro con la Minerva”, se llevó a cabo este sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas, marcando el inicio de las actividades del cierre simbólico del Festival Cultural LATE 2025 de Cultura Gdl.

Las siete marionetas de jirafas de ocho metros de altura, animadas por un elenco de compañías locales e internacionales, presentaron una puesta en escena de gran formato. La función inició en La Minerva, donde las jirafas interactuaron con la gente para luego llegar a Los Arcos.

El recorrido funcionó la ópera, arte circense, danza y performance. Esta puesta en escena destaca la calidad artística que ha recibido reconocimiento en diversas ciudades del mundo.

La jornada del sábado refrendó la relevancia de impulsar la cultura en los espacios públicos y la positiva respuesta de la ciudadanía ante eventos de talla internacional.

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, celebra la realización de este proyecto, que forma parte de la estrategia de la Presidenta Vero Delgadillo para garantizar el derecho libre a la cultura, llenando de contenidos artísticos los espacios públicos de la ciudad.

PARA SABER

Doble Jornada Dominical

El ciclo de presentaciones se completará este domingo 23 de noviembre con dos funciones programadas, brindando la oportunidad de encuentro y celebración a toda la ciudadanía.

1.⁠ ⁠Las jirafas LATEN con el corazón de Guadalajara. Hasta pronto

Domingo 23 de noviembre, 11:00 horas

Vía Recreativa, desde los Arcos de Vallarta hacia la Glorieta Minerva

2.⁠ ⁠¡Llegaron Les Girafes! Un despertar en la ciudad

Domingo 23 de noviembre, 17:00 horas

Paseo Alcalde, entre Juárez e Hidalgo