Canciones que hablan de comida

En el gran panorama de temas tratados en las canciones populares, la comida, aunque no ha tenido un espacio muy protagónico que digamos, ha sido fuente de inspiración para algunos hacedores de canciones. En este Cromañón encontramos algunas canciones que tienen a los alimentos en su letra.

• En 1966 los tijuanenses Rockin Devils hicieron el cover llamado “Chícharos dulces”, que cantara en inglés Tommy Roe con el nombre de “Sweet Pea”. Una muy simple y sencilla rolita que bailaban los jovencitos en los sesentas y que ahora parecen canciones para niños de alrededor de cinco años. Tengan mucho cuidado con lo que compran enlatado, no les vaya a pasar lo mismo. “Al día siguiente no hallaba qué hacer, dolor de estómago le dio a mi mujer. Y a mí de pasada me fue a retorcer, los chícharos dulces no vuelvo a comer”.

Rigo Domínguez

• A ritmo de cumbia mexicana, Rigo Domínguez y su grupo Audaz nos traen este bailable tema que lleva por título “Le canto a las gordas”, que se escuchó bastante, sobre todo en el sureste de nuestro país, y que deja bien claro cuáles son sus preferidas. Cada región en México tiene su forma particular de preparar y rellenar las gorditas, pero los rellenos más socorridos son chicharrón, frijoles, huevo, carne deshebrada, picadillo y rajas. “Mas no se hagan ilusiones las gorditas hoy presentes, porque a las que me refiero son gorditas diferentes. Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles, ay, le canto a las gordas, a las gordas de manteca”.

Enrique Guzmán

• En 1961 Enrique Guzmán sacó tres discos al mercado y en el llamado “Enrique” viene esta canción que más bien parece un licuado de frutas llamada “Mangos”. Definitivamente una dulce y pegajosa canción, con los arreglos del maestro Chuck Anderson, en la que menciona muchas de las frutas que se consumen en nuestro México. Es un cover de “Mangos” que interpretó Rosemary Clooney en 1951. “Mangos, papayas, melones y bayas, mi bien te daré, si me das el sí. Toda la fruta del mundo no alcanza si es para igualar este dulce amor. Y si me quieres tú a mí, como te quiero yo a ti. ¿Por qué no habríamos de tener todos los mangos y papayas y cajetas de Celaya?”.

Chico Che

• Chico Che con todo y La Crisis se dejaron caer en “El restaurantito”, que por lo que se escucha es en la Capirucha (Ciudad de México), y nos presentan todo lo que se encuentra en el menú de tan folclórico lugar. Claro, sin dejar pasar a la servicial mesera que no deja de pasearse y menearse por todo el local. Esta rolita es ideal para escucharla rumbo a su restaurante o fonda de confianza, para ir abriendo el apetito. “Hay un restaurantito, ‘Qué comilonas’. Tacos de picadillo y barbacoa. Hay tortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón. Va gente de la talla, de Tacubaya. También de Buena Fe, de la Merced”.

• Como una parodia de la canción “Juan Charrasqueado”, que fue borracho, parrandero y jugador, Eulalio González “El Piporro” nos canta el “Corrido de las verduras”. La trágica historia de un chile verde en la hortaliza de don Nicanor, que fue parrandero, juguetón y enamorador. Una excelente muestra de las verduras y legumbres que podemos encontrar en una hortaliza. “Voy a contarles la historia de las verduras, de la hortaliza que tenía don Nicanor, donde los ajos, chiles verdes y cebolla se reventaban un sabroso vacilón”.

LP

• En el disco de 1975 de Óscar Chávez llamado “Parodias políticas” encontramos en el lado B “El corrido del pan y la tortilla”. Un reclamo contra el encarecimiento de los alimentos por culpa del gobierno, que nomás dice que se prohíbe aumentar los precios y sucede todo lo contrario. Esto en los setentas, no vaya a creer que en este tiempo en que ya está todo controlado. “Oigan ustedes, señores. Una historia muy sencilla de lo que nos va pasando, con el pan y la tortilla. Hasta hace poquito tiempo, todos podíamos comprar Chilindrina, ojo de pancha, concha tostada a la mar. Pero subieron los precios, enriqueciendo algún pillo y ya no ajusta el dinero ni para comprar bolillo”.

• El Golden Apple Quartet es un grupo humorístico, teatral y musical español. Está compuesto por cuatro buenos cantantes que normalmente interpretan a capela sus composiciones. Su canción “El menú”, como su nombre lo indica, es la carta de un restaurante que, en vez de que el comensal la lea, los meseros se la cantan con sus bien timbradas voces y así nos enteramos de una gran variedad de platillos de la cocina española. “¿Qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, ‘chateaubriand’. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén”.

LP y comida

• “El tragón” es de Juan Eguía Lis, cantautor, y también la interpreta Ramón Chávez, que viene a contarnos y presumirnos lo que comió en el mercado de su natal Tampico. A ritmo de son huasteco-jarocho desfilan una gran variedad de manjares que se preparan en aquellos rumbos con productos que vienen del mar. Para aquellos que no gustan de los productos del mar seguramente es una lista muy completa de las comidas que no están dispuestos a probar. “Temprano salí al mercado con afán de disfrutar, darle gusto al paladar y comerme un buen pescado. Sin haber desayunado me fui acercando al lugar y me dispuse a buscar entre olores y gentío lo que, para gusto mío, se pudiera saborear”.

• El poema de Pablo Neruda dedicado al tomate, o como le decimos por estos rumbos, jitomate, fue musicalizado e interpretado por Jorge Drexler, quien a las letras de Neruda les hace unos estupendos arreglos. “Oda al tomate” se llama la canción y también el poema de Neruda, y es una merecida oda a uno de los elementos más importantes de la cocina de casi todos los países. Dos genios trabajando, uno en la letra y otro en la música y la voz. “La calle se llenó de tomates, mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate, corre por las calles el jugo”.

LP

• En 1985, en el segundo álbum de la banda Botellita de Jerez, que en esto de la comida fue muy innovadora al mezclar el rock con el aguacate y crear el guacarrock, viene la canción “De tripas, cuajo y corazón”. Nada mejor para olvidar las penas del amor que comerse unos tacos, por lo menos es lo que creen muchos mexicanos, pues ya lo dijo el tío Roberto: barriga llena, corazón contento. “Tacos de moronga, de suadero y nenepil. Longaniza en papas de maciza, ven a mí. Voy por la banqueta tripas, cuajo y corazón. Con una memela me conformo la pasión, pasión. Con una memela, la pasión, pasión”.

FRASE

“A falta de pan, tortillas”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programaCrónicas del Cromañón con pura música fine. Además, tenemos la repetición, también el jueves, pero a partir de las 21:10 hrs.