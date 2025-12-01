Jalisco y Cataluña afianzan cooperación con acuerdo bilateral en innovación, cultura y tecnología

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recibió en Guadalajara al Presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, con el propósito de fortalecer la relación institucional entre ambos territorios. Durante el encuentro, los mandatarios firmaron un Memorándum de Entendimiento que formaliza un marco de colaboración internacional técnica para desarrollar proyectos conjuntos en áreas estratégicas.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, y Salvador Illa Roca, Presidente de la Generalitat de Cataluña, firmaron un Memorándum de Entendimiento (EDGAR QUINTANA)

El acuerdo contempla cooperación en infraestructura digital, innovación, ciencia y tecnología, cultura e industrias creativas, cambio climático, igualdad de género e industria audiovisual. “Jalisco es considerado el Silicon Valley de Latinoamérica, y estamos muy interesados en seguir creciendo en el área de ciencia, innovación y tecnología”, afirmó Lemus al destacar las coincidencias económicas y sociales entre ambas regiones.

Uno de los temas centrales fue la conectividad aérea, ya que ambos gobiernos trabajan en la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Guadalajara y Barcelona. “Estamos trabajando la posibilidad de un acuerdo para que, guardada toda proporción, Guadalajara sea sede e ir creciendo en un Supercomputing Center como el que tiene Barcelona”, añadió el mandatario jalisciense, en referencia al proyecto del Centro Mexicano de Supercómputo anunciado por el Gobierno de México.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, y Salvador Illa Roca, Presidente de la Generalitat de Cataluña, firmaron un Memorándum de Entendimiento (EDGAR QUINTANA)

Salvador Illa subrayó la relevancia de este acercamiento en el contexto internacional actual. “En un contexto geopolítico de cambios muy acelerados y de mucha profundidad… es más necesario que nunca estrechar lazos de relación con el estado de Jalisco para un mejor mutuo entendimiento y para un desarrollo conjunto”, afirmó. También destacó que México y Jalisco son esenciales para la agenda catalana en América Latina.

El Presidente de la Generalitat destacó que este acuerdo consolida el trabajo derivado de la gira que Pablo Lemus realizó a Barcelona en abril, donde se abordaron temas vinculados al turismo, la cultura, la innovación, las industrias creativas y el emprendimiento. “Jalisco y Cataluña están muy comprometidos con la generación de prosperidad, con economías diversificadas e infraestructura tecnológica de primer nivel”, sostuvo Illa.

En materia cultural, ambos mandatarios resaltaron que Barcelona será la ciudad invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025, lo que abrirá una nueva oportunidad para mostrar la riqueza cultural catalana. “La presencia de Barcelona da brillo a Guadalajara con sus tradiciones, escritores y visitantes”, aseguró Lemus, al tiempo que invitó a fortalecer el intercambio artístico y literario.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, y Salvador Illa Roca, Presidente de la Generalitat de Cataluña, firmaron un Memorándum de Entendimiento (EDGAR QUINTANA)

Illa coincidió en que la FIL será un espacio clave para mostrar “la realidad de Cataluña y España” a los visitantes, y llamó a acelerar proyectos específicos como el vuelo directo, además de avanzar en la estrategia integral que Cataluña desarrolla junto al Gobierno de España para estrechar lazos con México. “La firma de este acuerdo es un primer paso en esa dirección”, puntualizó.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de ambas delegaciones, entre ellas Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México; Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center; además de representantes del gobierno jalisciense. Lemus adelantó que acudirá a FITUR 2026 para continuar la consolidación de proyectos y reiteró que el memorándum será un instrumento clave para traducir afinidades en beneficios concretos para ambas comunidades.