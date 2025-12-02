“Feminismo en las Letras”, en el stand de la Secretaría de Cultura en la FIL

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó la antología Feminismo en las Letras, obra que integra textos de 24 escritoras de diversas regiones del país.

“Feminismo en las Letras”, en el stand de la SC en la FIL

El encuentro estuvo moderado por la poeta y editora Anja Aguilera, quien destacó la importancia de crear espacios que visibilicen propuestas literarias vinculadas a la igualdad, la memoria y la representación.

Durante la charla, las autoras Sandra Vargas, María Teresa Gutiérrez y Lucila May Peña —esta última responsable del proyecto— compartieron los procesos creativos que dieron forma al libro, construido a partir de listas de palabras derivadas del violentómetro y sus antónimos. Explicaron que este método permitió generar reflexiones alejadas de la violencia explícita y enfocadas en la introspección y la crítica social. Coincidieron en que la escritura es un acto de resistencia que resignifica la experiencia femenina y abre camino para nuevas generaciones.

La Secretaría de Cultura reafirmó su compromiso con la difusión de manifestaciones literarias que impulsen la voz de las mujeres y con la promoción de espacios donde estas reflexiones encuentren eco, reconocimiento y una plataforma para crecer.