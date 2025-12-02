Vargas Llosa, el humanista multifacético que marcó a generaciones, es recordado en la FIL Guadalajara

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se rindió un emotivo homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, recordado como un intelectual polifacético cuya presencia dejó huella tanto en la literatura como en la política latinoamericana. Asiduo visitante de los pasillos de la FIL, el Nobel fue evocado por amigos, colegas y colaboradores durante la charla “El humanista universal”, donde se destacó su legado y su profunda curiosidad por el mundo.

Recuerdan el legado intelectual de Mario Vargas Llosa (Fer_DuMort)

El periodista peruano Raúl Tola compartió los inicios de su relación con Vargas Llosa, marcada por el impacto que le generó verlo como candidato presidencial en 1990. Aseguró que esa dualidad entre el pensamiento literario y la participación política definió al autor: “Era extraordinariamente curioso y esa curiosidad estaba en el núcleo de sus novelas; siempre buscaba lo nuevo, se dejaba sorprender”, expresó.

La directora general de la FIL, Marisol Schulz, recordó más de 17 años como editora del escritor, tiempo en el que construyeron una amistad que se fortaleció entre presentaciones y ediciones, así como en la Bienal Mario Vargas Llosa. Lo describió como un hombre generoso y atento: “Siempre tenía una palabra amable y con quien era delicioso platicar”, señaló.

Schulz también destacó su faceta más ligera y cercana a la farándula, una de las múltiples dimensiones que conformaban su personalidad. “Esa parte multifacética nos da cuenta de su humanismo. Muy pocas personas pueden tener tantas facetas y casi todas hacerlas bien… digo casi, porque no fue buen actor”, bromeó.

Finalmente, el político peruano Pedro Cateriano subrayó que Vargas Llosa nunca se alejó de la realidad latinoamericana, sino que buscó influir en ella con honestidad intelectual y firmeza. “Era un escritor comprometido que no debía abstraerse de la compleja realidad política y social de su país. Fue un escritor comprometido hasta el final de sus días”, afirmó.