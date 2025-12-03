Cancelación de compras del gobierno desploma producción editorial, pero facturación se mantiene estable

La cancelación de las compras de Libros de Texto Gratuitos por parte del gobierno federal en 2024 provocó un descenso significativo en el volumen de producción editorial en México, de acuerdo con el informe estadístico presentado por la Caniem durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Diego Echeverría Zepeda, presidente del organismo, explicó que el impacto fue directo en la manufactura de ejemplares, aunque el sector logró sostener su facturación gracias al incremento de precios e inflación.

“Se publicaron 20,054 títulos, una caída del 15 %, y producimos 76.4 millones de ejemplares, apenas 4 % menos que en 2023. Las ventas fueron de 79.2 millones de ejemplares, un descenso moderado por la ausencia de compras gubernamentales”, dijo.

Pese al retroceso en volumen, la industria registró ingresos por 11,025 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 4.8 %. Sin embargo, el aumento real —descontando inflación— fue de solo 0.3 %, razón por la que Echeverría señaló que el sector “goza de cabal salud”.

Quince millones de ejemplares menos por cancelación oficial

Ignacio Uribe, coordinador de la Comisión de Datos de la Caniem, detalló que la mayor afectación provino de la cancelación de libros para secundaria: textos infantiles para aula y materiales de enseñanza de inglés.

“En 2024 esta cancelación significó 15 millones de ejemplares menos”, señaló.

Aun así, los editores compensaron parcialmente esta caída mediante un aumento en ventas del mercado abierto: fueron 17 millones de ejemplares adicionales respecto a 2023.

Qué se vende y dónde se vende

A pesar de la ausencia del gobierno como comprador, los libros de educación básica siguieron representando 30 % de las ventas al sector privado. Les siguieron: Enseñanza del inglés: 19 %; Infantiles, juveniles y didácticos: 13 %. En cuanto a canales de distribución: Universidades y colegios concentran el 38.5 % del volumen de ventas; Librerías, el 28.7 % y el resto se reparte entre ventas por internet, ferias, expendios y autoservicios.

Quince millones de personas descargaron libros sin pagar

Luis Carlos Conde Gaspar, director de investigación de Nielsen, presentó un estudio basado en 3,000 encuestas para identificar al comprador de libros en México y las razones para no adquirirlos. Las dos principales: falta de tiempo y precio.

Alertó sobre lo que llamó “demanda reprimida”: personas que no compran libros, pero sí los descargan de forma gratuita, vía piratería, PDF o préstamos.

“Al menos 15 millones de personas descargaron libros gratuitos en 2024”, afirmó, y sugirió que el mercado podría captar, cuando menos, a una décima parte de ese segmento si se atienden sus motivaciones.

Reformas urgentes para sostener al sector

La Caniem continúa buscando reformas y políticas públicas que fortalezcan a la industria editorial. Entre ellas, una tasa 0 de impuestos para librerías, con el fin de incentivar la creación de más espacios de venta —tanto de barrio como de cadena—.

Sin embargo, subrayó que la responsabilidad principal del fomento a la lectura recae en los distintos niveles de gobierno.