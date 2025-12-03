Jalisco debe “armonizar” sus leyes a la Ley General contra la Extorsión

Brenda Carrera, diputada del PVEM. Hay 34 diferentes modalidades del delito de extorsión.

El delito de extorsión va al alza en Jalisco. Solo entre enero y julio se registraron 5 mil 800 llamadas por fraude y extorsión.

En ese contexto, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, presentó una iniciativa para que el Congreso del Estado “armonice” sus leyes a la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La idea es que a escala local la pena actual de prisión pase de seis a 15 años y no se permitirá la libertad anticipada. La legisladora dijo que de las 34 modalidades de extorsión que existen, unas de las que más se realizan en Jalisco, son las de los “montachoques”, la extorsión telefónica, los prestamos conocidos como “gota a gota” y el cobro de piso a negocios.

“Una de las principales modalidades de extorsión que han migrado desde otros estados hacia el estado de Jalisco, es la operación conocida como ‘montachoques’, su modus operandi es siempre el mismo provocar choques de manera intencional, intimidan a la víctima y exigen dinero por medio de la extorsión. En Jalisco no vamos a tolerar estas prácticas criminales y mucho menos vamos a permitir que se normalice”, explicó.

La legisladora hizo un llamado a la Legislatura estatal para que el tema de incrementar las penas por extorsión en sus 34 agravantes, se apruebe en forma pronta.

“Hoy estas herramientas legales ya existen a escala nacional con la reforma, sin embargo, si Jalisco no armoniza su marco jurídico de inmediato, quienes extorsionen aquí podrían ser procesados con penas más bajas, con reglas más débiles y con algunas lagunas legales que ya han sido cerradas en el ámbito federal”, subrayó.

A escala federal, la Ley General contra la Extorsión recibió el apoyo de los legisladores de Morena, sus aliados y de Movimiento Ciudadano.

La iniciativa la presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y persigue el delito de oficio, por su impacto social y por el miedo de las víctimas a denunciar.

Se busca sancionar no solo al autor material, sino a toda la estructura criminal que la lleva a cabo.

