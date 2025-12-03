La EULAC recibe por primera vez el Homenaje al Mérito Editorial en la FIL Guadalajara

En un hecho histórico para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC) se convirtió en la primera organización —y no una persona— en recibir el Homenaje al Mérito Editorial, distinción que durante tres décadas ha reconocido el trabajo de editores destacados.

La sala 6 de Expo Guadalajara estalló en vítores y aplausos al recibir a Lía Castillo Meneses, Juan Felipe Córdoba Restrepo y Sayri Karp, figuras esenciales de la edición universitaria en la región. La ceremonia celebró la trayectoria colectiva de una asociación que, desde hace casi 40 años, ha unido a cientos de editoriales universitarias en torno a un mismo propósito: difundir el pensamiento académico latinoamericano, fortalecer la bibliodiversidad y promover la integración cultural y científica del continente.

El presidente de la FIL, Trinidad Padilla López, destacó que las editoriales universitarias han demostrado ser “agentes transformadores y garantes de la calidad, la ética y la apertura del saber”, al abrir canales de comunicación y circulación entre universidades y redes de conocimiento en América Latina.

Tras recibir el reconocimiento de manos de la directora de la FIL, Marisol Schulz, la presidenta de la EULAC, Lía Castillo Meneses, subrayó que el premio celebra el trabajo conjunto de más de 400 editoriales universitarias de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay, entre otros. “Ninguna plataforma ha sido más fundamental que la FIL de Guadalajara —afirmó—, el espacio donde los editores académicos encontramos la sinergia para trascender”.

El público interrumpió la ceremonia para ovacionar a Sayri Karp Mitastein, directora de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, reconocida por su aporte clave a la integración regional y por décadas de impulso a la edición universitaria. Karp recordó que el camino ha sido largo: “Este reconocimiento es la culminación de más de dos décadas de trabajo por la visibilidad de los libros académicos y universitarios… es la culminación sí, pero no el final”.

Señaló que las editoriales universitarias cumplen una función esencial para la transferencia del conocimiento, la docencia, la divulgación científica y la internacionalización: “Somos una casa llena de ventanas… creemos que los libros pueden cambiar al mundo y hacer que las sociedades sean más justas y más democráticas”.

Por su parte, Juan Felipe Córdoba Restrepo, expresidente de la EULAC, llamó a entender la ciencia como un bien social que debe circular más allá de los espacios de influencia tradicionales.

La ceremonia concluyó con un brindis en honor de la asociación y del reconocimiento, que hoy se reafirma como uno de los momentos más significativos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.