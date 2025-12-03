Serrat afirma en la FIL: “Soy barcelonés antes que poeta y cantante”

El poeta y cantautor catalán Joan Manuel Serrat afirmó que su principal motivo para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es su identidad como barcelonés, más que como artista. En una rueda de prensa íntima, recordó el origen obrero y migrante de su barrio en Barcelona, donde —dijo— aprendió a mirar el mundo y a construir las historias que han marcado su obra musical y poética.

Joan Manuel Serrat

A pocos días de recibir el doctorado Honoris causa que le otorgará la Universidad de Guadalajara, Serrat expresó sentirse honrado por un reconocimiento que coincide con su presencia en la FIL. También habló de su historia personal marcada por el exilio, recordando cómo México se convirtió en un refugio cuando debió abandonar España en 1966: “Aquí encontré mi casa”, afirmó, al destacar su vínculo afectivo y cultural con el país.

Durante el encuentro con los medios, Serrat profundizó en temas como las dictaduras latinoamericanas, el exilio y su forma de entender la juventud, a la que definió como rebeldía y fuerza pasajera. Aunque aseguró no incomodarse con la vejez, lamentó el trato social hacia las personas mayores, al considerar que existe un paternalismo que ignora la contribución de quienes han construido el presente.

Joan Manuel Serrat

El cantautor también recordó su relación con la poesía y la influencia de autores como Antonio Machado y Miguel Hernández, a quienes homenajeó a través de la música. Señaló que musicalizar sus versos fue un acto de admiración y aprendizaje, pues en ellos descubrió caminos que lo llevaron a encontrar nuevas formas de crear canciones.