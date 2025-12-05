“Bugonia”: Lo nuevo de Yorgos Lanthimos

Cuando se habla del director Yorgos Lanthimos nunca sabemos qué esperar: una película rara, intensa y fuera de lo común.

Bugonia

Bugonia es la nueva cinta protagonizada por Emma Stone y dirigida por Lanthimos, que llega esta semana a la pantalla grande. Se trata de un remake de la película surcoreana de culto de 2003 ¡Save the Green Planet! (¡Salven al Planeta Verde!).

El punto de partida de Bugonia es fiel al original surcoreano: un hombre enajenado (intoxicado por la ignorancia mediática) decide secuestrar a una poderosa ejecutiva convencido de que es un extraterrestre. Pero mientras la película coreana funcionaba como un espejo del trauma de Corea del Sur en la posdictadura, la versión de Lanthimos desplaza la mirada hacia un presente marcado por la desconfianza en las grandes corporaciones y las narrativas de resistencia digital.

En este caso, Bugonia se consolida como la película más digerible dentro de la filmografía de Lanthimos sin renunciar al humor negro ni al absurdo que lo caracterizan. Sus giros narrativos, la tensión constante y el trabajo actoral de Jesse Plemons y Emma Stone la convierten en una propuesta atractiva tanto para los seguidores del director como para quienes se acercan por primera vez a su obra.

Bugonia

En el cine de Yorgos Lanthimos casi nunca es posible anticipar el rumbo de la historia. Sus tramas impredecibles y su estilo singular lo han convertido en sinónimo de rareza dentro del cine contemporáneo. Bugonia, aun siendo un remake, confirma esa regla: el director juega con las expectativas del espectador para llevarlo por un camino aparentemente seguro, solo para sorprenderlo con giros tan inesperados como efectivos.

La película es una comedia negra y un thriller de ciencia ficción que sigue a Teddy (Jesse Plemons), un joven de clase obrera obsesionado con teorías alienígenas. Convencido de que una poderosa ejecutiva agroquímica, Michelle Fuller (Emma Stone), es en realidad una extraterrestre enviada para erradicar a la humanidad —empezando por las abejas—, Teddy y su primo Don elaboran un plan para secuestrarla. Lo que inicia como una conspiración absurda se convierte en un estudio profundo del personaje, revelando un pasado marcado por abusos y traumas que lo alejan de la caricatura del simple criminal.

Bugonia

El extraño cautiverio de Michelle en la casa de Teddy da pie a múltiples giros argumentales que mantienen viva la tensión y la incógnita central: ¿quién corre realmente más peligro? Los primos están convencidos de que ella es una alienígena del sistema de Andrómeda que planea destruir la Tierra, comenzando por las abejas, y exigen que los lleve con su líder para negociar.

La trama se desarrolla como un duelo psicológico entre los captores y la CEO, que puede o no ser una extraterrestre, manteniendo al espectador al borde de su butaca hasta el final, con giros inesperados y el característico humor absurdo y oscuro de Lanthimos.

En esta historia se aprecia la gran habilidad del director para mezclar géneros —comedia negra, thriller psicológico y ciencia ficción— y crear una experiencia cinematográfica incómoda pero cautivadora. La película aborda temas como la paranoia contemporánea, la posverdad, la alienación y las clases sociales a través de un duelo psicológico intenso. Aunque algunos críticos la consideran más accesible que trabajos anteriores como Pobres criaturas o La favorita, mantiene su humor oscuro y su naturaleza provocadora.

Bugonia

La mancuerna entre Yorgos Lanthimos y la excelente actriz Emma Stone es comparable a la química y complicidad de Tim Burton con Johnny Depp o de Scorsese con DiCaprio: cada vez que trabajan juntos sabemos que algo interesante ocurrirá.

Lo que inicia como un acto de paranoia digital se transforma en una reflexión sobre la desinformación y las burbujas ideológicas que definen nuestro tiempo.

Como es habitual en el cine de Lanthimos, la comedia negra atraviesa toda la película, suavizando la crítica social sin convertirla en un sermón. Aunque más contenida que en Pobres criaturas, la sátira sigue siendo parte esencial del tono del filme.

En cuanto a las actuaciones, Jesse Plemons y Emma Stone sostienen por completo la película. Ambos abrazan la extravagancia de sus personajes sin rastro de autocensura, aunque es Plemons quien destaca gracias a un guion que le permite transitar entre vulnerabilidad, violencia y desconcierto con enorme precisión.

Bugonia

La cinta toca temas muy actuales en los que más de uno sentirá que le tocan fibras sensibles. Teddy y Don se dicen víctimas de un neoliberalismo violento y arrollador —con todos los clichés que eso supone— que ha devastado a la clase trabajadora de la que forman parte, convirtiéndolos en esponjas de cualquier teoría conspirativa que se crucen por Internet. El resultado es algo tan terrorífico como contemporáneo.

Bugonia se siente como un experimento visual sobre la condición humana, pero también como una carta abierta al poder de la colaboración. Stone no solo interpreta: co-crea. Su presencia guía la cámara, transforma los silencios e imprime vulnerabilidad y misterio a una historia que podría haberse quedado en una sátira de humor negro, pero termina por convertirse en una exploración emocional.

Con su característico sentido del humor y su capacidad para encontrar belleza en lo absurdo, Lanthimos convierte un sótano en el escenario principal de la historia, creando un microcosmos humano. Cabe señalar que el guion —la adaptación— es de Will Tracy, conocido por El menú, quien logra replicar ese ritmo en el que las pistas se revelan poco a poco, con una cadencia de giros precisos que sostienen el misterio hasta el final.

Bugonia

Recomendable para cinéfilos que gustan de historias provocativas con giros inesperados. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a visitar mi Facebook: Cinéfilo HD y Comictlán TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de compartir promociones y obsequios.