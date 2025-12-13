“Lo miró a los ojos, esos que alguna vez la hicieron sentir tan segura, pero que ahora la miraban con una honda desesperación, como tratando de entender lo que estaba pasando. No dejó de mirarlo mientras sostenía las manos que se agitaban intentando hacer algo, pese a que, por lo certero del tajo, todo era en vano. Salpicada de sangre, esperó paciente a que todo terminara...”.

Gilda Ríos, autora de "Otra vez seré la cena"

Comunicóloga de formación y escritora por instinto, Gilda Ríos (Hidalgo, 1981) ha hecho del lenguaje su territorio de creación, crítica y resistencia. Egresada del ITESM Querétaro, comenzó su carrera como editora en medios locales y luego en el periódico “Reforma”. Desde entonces, ha dejado su voz en diversos medios impresos y digitales como columnista, narradora y poeta.

“Mademoiselle Peligro”, como también se le conoce, fue seleccionada por Índigo Editoras para participar en la antología “Diarios de Encierro” (España, 2020), una mirada íntima a la pandemia. Sus relatos han formado parte de las colecciones “Mujeres con Voz de Tinta”, en las ediciones de “Erotismo, Terror e Injusticia Social” (2021). En 2023, ganó la convocatoria de poesía “Mujeres de Letras Libres” de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., en el marco del 25N. Este año, fue finalista estatal en “Slam Poético” y “Spoken Word”, y continúa apostando por el poder de la palabra en espacios públicos.

Fundadora del colectivo literario Madre Tinta, desde donde impulsa proyectos de escritura y lectura con perspectiva de género, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su primer libro de relatos en solitario “Otra vez seré la cena” (Letra Capital / Querétaro):

Colección de diez cuentos “que muerden”: Historias personalísimas y brutales donde la intimidad, la política cotidiana y la violencia estructural se cruzan sin pedir permiso. En sus páginas hay thriller, crítica social, deseo, furia y también ciencia ficción —pero no como evasión: como arma.

"Otra vez seré la cena", de Gilda Ríos

Sus personajes habitan un mundo reconocible y a la vez distorsionado: madres que cargan silencios, mujeres que se hartan, cuerpos que dudan, inteligencias artificiales que buscan redención y vínculos que se desgarran a mitad de la ternura. No hay paz inocente: cada cuento abre una herida y cada herida muestra una verdad incómoda. Mademoiselle Peligro escribe desde la carne, no desde el escaparate. No promete finales limpios ni moralejas conciliadoras: aquí la palabra es bisturí y banquete.

Este libro es para quienes leen a corazón abierto y están dispuestos a dejarse devorar por la historia. Porque sí: a veces tocamos fondo… y otras, otra vez seremos la cena.