“Orden salvaje”: la dualidad entre belleza y caos en la obra de Rocío Sáenz

Escenas que retratan tanto la belleza como el caos y los tópicos de interés colectivo conforman la propuesta artística de Rocío Sáenz en la exposición Orden salvaje, que se exhibe en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara.

Exposición de Rocío Sáenz "Orden salvaje", en el MUSA

La muestra plantea un recorrido por mundos visuales en los que el color, la forma y el símbolo dialogan con realidades complejas del contexto mexicano.

La entrada a la exposición funciona como un portal sensorial que dispone al espectador a la observación pausada de las obras, entre las que se incluyen pinturas y piezas de cerámica, así como fotografías intervenidas y dibujos que revelan algunos de los procesos creativos que derivaron en los trabajos finales.

Cada pieza propone una lectura abierta, que se construye a partir de la experiencia y sensibilidad de quien la observa.

Entre los trazos coloridos emergen elementos que remiten a realidades abordadas desde la sátira y la denuncia, con temas como la violencia, las desapariciones y la corrupción.

“Busco un equilibrio con la parte conceptual, no puedo alejarme de los temas que están sucediendo en México, como las personas desaparecidas, la corrupción, y principalmente la sensación de impotencia e inmovilización”, expresó la artista, cuya propuesta fue beneficiada por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Sáenz subraya que su trabajo no pretende ser panfletario, sino generar un diálogo enigmático con el espectador. “Quiero llegar a algo que te conecte y que el espectador acabe de ensamblar o de construir la propia historia”, señaló.

En ese ejercicio aparecen símbolos personales vinculados al inconsciente colectivo, como conos que representan la imposibilidad de avanzar, formas orgánicas o mutantes que evocan lo vegetal y lo humano, así como referencias a las fosas.

A través de estas composiciones, la artista exterioriza un universo que asume la dualidad constante entre luz y sombra, horror y placer, reflejando una visión del mundo que, para ella, siempre ha existido en ese frágil equilibrio.

Rocío Sáenz

Artista

Nació en Chihuahua en 1971, actualmente reside y trabaja en Guadalajara. Durante su juventud viajó por México y Europa y estudió de manera autodidacta, más tarde realizó una Maestría en Arte y una especialidad en Artes Plásticas en el ISA de La Habana, Cuba.

Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y ha recibido distintos reconocimientos y premios entre los que destacan la Beca Jóvenes Creadores del FONCA en su edición 2003-2004; la beca Winner of the 2006/2007 VSC MexAm Fellowship en 2006; en 2009 fue elegida por el artista Jannis Kounellis para participar en un taller organizado por la Fundación Marcelino Botín en Santander, España; en 2010 ganó el primer lugar de la II Bienal de Pintura Pedro Coronel y, en 2019, obtuvo el Premio Chihuahua de Vanguardia en Artes y Ciencias.

Su trabajo ha sido expuesto de manera individual y colectiva, tanto a nivel nacional como internacional. En 2020 representó a México en la Tercera Bienal de Asunción (BIA) en Paraguay y fue seleccionada en la Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo, asimismo, en 2021, su obra se incluyó en la Trienal de Tijuana.

Orden salvaje, de Rocío Sáenz

Abierta al público

Del 12 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026

Salas 8, 9 y 10. Planta alta

MUSA