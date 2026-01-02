Moría de ganas de platicar sobre esta película y poder recomendarla, este 2026 sueña en grande. Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”, película que incluye las icónicas canciones de Neil Diamond.

No es una película biográfica sobre el famoso cantante, como muchos han creído por lo que nos muestra el tráiler, sí es una biopic, pero de alguien más. La película está basada en una historia real, dos músicos que atraviesan una mala racha, forman una alegre banda tributo a Neil Diamond, haciéndose llamar “Lighting and Thunder” demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y perseguir tus sueños.

Dirigida por Craig Brewer, la trama está basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs. La película está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson como Mike y Claire Sardina.

La película comienza con Mike narrando su historia a un grupo muy peculiar que sirve de colofón para que el cinéfilo también se entere de que va la trama, es un músico de mediana edad que por las mañanas es mecánico, pero por las noches sube a pequeños escenario personificando a cantantes famosos en una especie de colectivo de “show tributo”, siente que la oportunidad se ser famoso interpretando sus canciones ya pasó, pero sigue adelante en espera de que el destino le tenga preparado algo mejor, una vez que termina su breve, pero contundente relato biográfico comienza a cantar con su guitarra, la toma se abre y vemos al excéntrico grupo al que le estaba hablando, no comentare quienes eran para no arruinar la trama.

Acto seguido lo vemos dirigirse a su trabajo, una presentación en una feria donde la toca personificar a un famoso, mientras se prepara se nota el hastío en su cara y por fin decide que ya no es feliz haciendo lo que hace y va con el promotor para renunciar. Es ahí donde conoce a Claire, otra cantante de este show tributo, con la cual tiene una atracción inmediata y es ella quien le sugiere que se dedique a personificar únicamente al icono americano Neil Diamond. Mike se prepara y lo toma muy en serio, forma una banda y un equipo de producción con sus amigos, lanzándose a la aventura.

Conforme avanza la historia descubrimos que Mike es un alcohólico que tiene muchos años sin tomar, es divorciado y con una hija adolescente. También que desgraciadamente está enfermo del corazón, pero se controla muy a su manera. Claire por su parte también es una mujer divorciada, madre de una adolescente también y de un niño y, que al igual que Mik,e tiene mucho tiempo personificando cantantes. Juntos forman un matrimonio solido que triunfa poco apoco subiendo a un nivel en el que las bandas tributo no suelen estar. Todo marcha excelente, no puede estar mejor, pero de pronto le ocurre un accidente a Claire que cambia toda la perspectiva y pone a prueba la estabilidad familiar, el amor y la unión.

La historia tiene muchos matices, por un lado, es un himno a la resiliencia y también es un poema al amor y a los sueños. La narrativa es cruda, aunque a veces cruda sin dejar de ser real, tiene drama, ternura, romance y se da el lujo de tener humor. No tiene esa historia artificialmente poética de “sigamos adelante, el amor todo lo puede”, veremos que la vida es difícil, que para que un cuento de hadas ocurra hay que poner de nuestra parte y que si el amor y los sueños son reales son inquebrantables.

El reparto de esta película es todo un agasajo y es un verdadero deleite ver trabajar a los actores principales, Jackman desde hace mucho ha demostrado que su creatividad actoral la da para interpretar a personajes de todo tipo más allá del icónico Wolverine de Marvel (que lo lanzó a la fama), además de ser un excelente cantante. Por su parte, Kate Hudson ya ganó un premio por su actuación en esta historia.

El reparto completo está compuesto por: Hugh Jackman como Mike Sardina, también conocido como “Lightning”; Kate Hudson como Claire Sardina, también conocida como “Thunder”; Ella Anderson como Rachel Cartwright, la hija de Claire de su primer matrimonio.

La Princesa Rey como Angelina Sardina, la hija de Mike de su primer matrimonio. Hudson Hensley como Dayna Cartwright, el hijo de Claire de su primer matrimonio. Michael Imperioli como Mark Shurilla, un promotor e imitador de Buddy Holly convertido en guitarrista de la banda de Mike. Mustafa Shakir como Sex Machine, un imitador de James Brown. El icónico Jim Belushi como Tom D’Amato, el manager de “Lightning and Thunder” y Erika Slezak como Frances Stingl, la madre de Claire.

Esta historia también nos adentra en el mundo de las bandas (solistas) tributo, donde vemos alegría y soledades, pero también sueños firmes y que tan lejos pueden llegar.

El célebre cantautor pop Neil Diamond concedió los derechos para usar su música en la película, como también lo había hecho para el documental original, en el que conoció a la pareja música de los Sardinas de la vida real, el sueño de cualquier banda tributo, conocer a su artista favorito. Aunque biográfica hay ciertos hechos que se modificaron un poco por el bien de la trama, pero al final el balance es positivo.

Obvio no voy a revelar el final, pero si quiero advertir es dramático, muy intenso y dulce de cierta manera, se vale llevar pañuelos desechables. Mi conclusión final fue que siempre la realidad supera a la ficción.

Recomendable para los cinéfilos que gustan de la buena música y de las historias inspiradoras. ¡Nos vemos en el cine!

