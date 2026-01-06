Teatro del Abandono presenta “Teatro café” en Guadalajara con “Mutis por el foro”

En el arranque de 2026, el movimiento escénico Teatro del Abandono anuncia la inauguración de Teatro Café en Guadalajara, un formato que apuesta por la cercanía entre actores y público, y por una experiencia teatral mínima, austera y reflexiva.
La apertura se realizará con la puesta en escena de “Mutis por el foro”, considerada la obra prima de la compañía.
Las primeras funciones se llevarán a cabo los días 10 y 17 de enero, a las 19:00 horas, en Guava Café, ubicado en la Colonia Americana. Con un aforo reducido, la propuesta busca generar un diálogo directo con los espectadores y propiciar preguntas más que respuestas, fiel a los principios que definen al Teatro del Abandono.
“Mutis por el foro” plantea una reflexión sobre el amor, la pasión y los límites personales. A través de Bere y Franco la obra explora si una relación puede construirse a partir de una vocación compartida y hasta dónde es posible resistir por amor. En su intento por crear la obra perfecta, los protagonistas emprenden un viaje literario inspirado en el Siglo de Oro y en la figura de Don Quijote, enfrentándose a sus propios deseos y contradicciones.
La puesta en escena está compuesta por cinco cuadros literarios que articulan la problemática de dos jóvenes artistas y su aventura quijotesca rumbo a “El Lugar de la Mancha”. En escena, Franco Méndez y Berenice González recurren a un teatro de palabras, de librerías de viejo y textos barrocos, que recupera pasiones humanas tan vigentes hoy como en el pasado.
Teatro del Abandono se define como un movimiento comprometido con la cultura, la sociedad y la fuerza transformadora del arte, alejado de lo comercial y del espectáculo masivo, y enfocado en provocar, incomodar y detonar la acción desde la reflexión.
MUTIS POR EL FORO
Fechas: Sábado 10 y 17 de enero
Hora: 19:00 horas
Lugar: Guava Café (Mexicaltzingo 1683, Colonia Americana, Guadalajara)
Aforo: Máximo 25 personas
Costo: $250 pesos
Incluye: Copa de vino