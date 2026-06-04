“Canchas Desiguales”: el arte que cuestiona el terreno de juego en el MAZ

La desigualdad social puede parecer un concepto abstracto, pero la artista costarricense Priscilla Monge la transforma en una experiencia tangible con "Canchas Desiguales", una instalación inaugurada en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) que permanecerá abierta al público hasta el próximo 14 de julio.

“Canchas Desiguales”, exposición de Priscilla Monge en el MAZ (ALICIA REYES )

La pieza consiste en una cancha de futbol intervenida con desniveles, montículos y pendientes que alteran las condiciones del juego. La propuesta busca evidenciar cómo las oportunidades no siempre son las mismas para todas las personas, aun cuando compartan un mismo espacio.

Durante la inauguración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la importancia de los espacios públicos como lugares de convivencia e integración social. Señaló que parques, plazas y canchas representan algunos de los entornos más democráticos de una ciudad, al permitir la interacción entre personas de distintos contextos sociales.

El mandatario adelantó además que se buscará llevar la obra a un Centro Colmena una vez concluida su estancia en el MAZ, con el objetivo de acercar este tipo de reflexiones a más comunidades.

Por su parte, Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, afirmó que el proyecto recibió respaldo desde su presentación inicial debido al mensaje que transmite sobre las oportunidades y las condiciones de partida en la sociedad. Consideró que una de las responsabilidades de los gobiernos es generar condiciones más equitativas para las personas.

La propia Priscilla Monge explicó que la obra surgió a partir de una experiencia personal durante una estancia en Bélgica, donde extrañaba los paisajes montañosos de su natal Costa Rica. Esa nostalgia derivó en una propuesta artística que comenzó a tomar forma a finales de la década de 1990 y que fue presentada por primera vez en 2004 bajo el nombre "Nostalgia del Cuerpo".

La artista señaló que la instalación plantea una pregunta constante: cómo se participa y comparte un espacio cuando las condiciones iniciales son distintas para cada persona. Según explicó, la cancha de futbol funciona como un símbolo universal de convivencia, pero al estar inclinada pone en evidencia que el esfuerzo no tiene el mismo peso para todos.

“Canchas Desiguales”, exposición de Priscilla Monge en el MAZ (ALICIA REYES )

La directora del MAZ, Viviana Kuri, destacó que la muestra se realiza en colaboración con Fundación Televisa y forma parte de un proyecto que llegará también a las otras sedes mexicanas del Mundial 2026. Describió a Monge como una creadora con más de tres décadas de trayectoria dedicada a cuestionar las violencias normalizadas en la vida cotidiana mediante recursos visuales que combinan crítica social e ironía.

A su vez, Sharon Fastlicht, Presidenta de Fundación Televisa, consideró que el arte tiene la capacidad de ampliar la mirada de las personas y generar preguntas sobre las realidades que suelen darse por sentadas. Señaló que "Canchas Desiguales" será la única exposición dentro del programa cultural impulsado por la fundación en torno a la justa mundialista.

La directora ejecutiva de Fundación Marisa, Paola Lazo Corvera, subrayó que la reflexión debe extenderse más allá de los días de competencia y alcanzar aspectos sociales, culturales y económicos que permitan a niñas y adolescentes encontrar en el deporte espacios de libertad y desarrollo.

“Canchas Desiguales”, exposición de Priscilla Monge en el MAZ (ALICIA REYES )

Un museo que apuesta por el diálogo social

El MAZ se ha consolidado como uno de los principales espacios de arte contemporáneo en el occidente del país. Desde su apertura en 2002, el recinto ha impulsado exposiciones y proyectos que abordan temas sociales y culturales contemporáneos, promoviendo el diálogo entre el arte y la comunidad.

“Canchas Desiguales”, exposición de Priscilla Monge en el MAZ (ALICIA REYES )

El cielo tejido que acompaña la visita al MAZ

Quienes visiten "Canchas Desiguales" también podrán apreciar en el entorno del Centro Histórico de Zapopan una muestra del proyecto Cielo Tejido de Etzatlán, por el Andador 20 de Noviembre, una intervención colectiva elaborada por más de 200 artesanas y artesanos jaliscienses. La instalación, compuesta por coloridas piezas tejidas a mano, se ha convertido en uno de los símbolos culturales más reconocidos del estado. El proyecto surgió en Etzatlán y ha logrado reconocimiento internacional por sus monumentales intervenciones textiles, además de haber obtenido un récord Guinness por la creación del tejido de crochet instalado en espacio público más grande del mundo.

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