Intermoda regresa con récord de exhibición y enfoque en negocios, diseño y sustentabilidad

Con el lema “Sabemos de moda, hacemos negocios”, Intermoda 84 se realizará del 20 al 23 de enero en Expo Guadalajara, reuniendo a la industria de la moda en un espacio de más de 40 mil metros cuadrados de exhibición.

La feria contará con alrededor de mil 500 stands y la presencia de expositores provenientes de 11 países, lo que reafirma su alcance internacional y su peso estratégico para el sector textil, confección y diseño.

Intermoda (JUANBECERRA_FOTO)

Los detalles de esta edición fueron presentados el miércoles 7 de enero en conferencia de prensa, encabezada por Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, y Ernesto Hernández, director general del evento, junto con representantes de instancias gubernamentales y organismos empresariales. Durante el encuentro se subrayó que la edición anterior rompió récords con la asistencia de 26 mil compradores, consolidando a Intermoda como una plataforma clave para la generación de negocios a nivel nacional e internacional.

Ernesto Hernández destacó que uno de los principales objetivos de Intermoda 84 es elevar de manera integral la experiencia de expositores y compradores. Además de la oferta comercial distribuida en 12 pabellones, el evento contará con una agenda robusta de actividades, espacios de networking y encuentros estratégicos. En particular, sobresalen los espacios Trending e IM Impulsa, ubicados en el segundo piso, enfocados en dar visibilidad a nuevas marcas y al diseño de autor.

En este contexto, se anunciaron activaciones de pasarela en el Escenario de Experiencias, con la participación de marcas como Dulce Arías, Lorena Aguirre, Once Mares, Paulina Luna y Jacobo Sin A, en formatos ágiles dirigidos a compradores y profesionales de la industria. Asimismo, Fashion Space volverá a ser el escenario principal para la presentación de colecciones inéditas, integrando propuestas estéticas, sensoriales y tecnológicas que permiten visualizar tendencias aplicadas a diseños reales.

Intermoda (JUANBECERRA_FOTO)

Intermoda 84 también refuerza su compromiso con el desarrollo económico y la sustentabilidad. Destaca la alianza con el programa Hecho en México, que permitirá a los expositores certificados utilizar el distintivo oficial, así como la colaboración con ELLE México para potenciar la visibilidad del Pabellón Trending.

En materia ambiental, el evento mantiene acciones como el uso de 25 mil metros de alfombra reciclable, la reducción de materiales en stands y programas especializados como Ethical Fashion Space, consolidando a Intermoda como una feria que impulsa negocios, talento y prácticas responsables dentro de la industria de la moda.