Lucía Maya

La escena artística local y nacional se viste de gala con la presentación de “Pasión por Vivir”, una celebración escénica que conmemora los 50 años de trayectoria de la artista Lucía Maya, una de las voces más singulares y extraordinarias del arte contemporáneo en México.

“50 aniversario Lucía Maya: Pasión por vivir”

La producción, que se presentará en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas el 28 de enero, a las 20:30 hrs, representa un viaje sensorial profundo que articula memoria, emoción y exploración estética.

“Pasión por Vivir” despliega un relato dividido en tres actos —infancia, amor y muerte—, articulados en un diálogo entre una mujer y su terapeuta que, a través de texto, arias de ópera, música vernácula y danza, traza un recorrido íntimo por los laberintos de la existencia y la identidad femenina. El trabajo, con escenografía virtual diseñada por la propia Maya, cuestiona y desmiente los mandatos sociales sobre la mujer al tiempo que convoca a un ritual catártico de memoria, pérdida y renacimiento.

Con un elenco que reúne talento escénico del más alto nivel —incluyendo a las actrices Magdalena Caraballo, Karina Hurtado y voces bel canto como Mireya Rubalcaba, Ana Paula Pavlovich y César Delgado— la obra promete no solo ser una retrospectiva emocional, sino una experiencia artística total.

“50 aniversario Lucía Maya: Pasión por vivir”

Una trayectoria que ha marcado a Guadalajara y más allá

Originaria de Santa Catalina, California (1953), Lucía Maya llegó a San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en su infancia y desde entonces ha sido parte esencial del tejido cultural de Guadalajara. Inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara en la década de los años 70 antes de continuar formación en España y en diversos talleres especializados, construyendo una obra que atraviesa técnicas y medios: desde pintura, dibujo y grabado hasta escultura, impresión digital y arte experimental.

Su primera exposición se realizó en el Teatro Degollado, y su primera muestra individual, La casa de las muñecas, se presentó en la Casa del Lago de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera ha expuesto en museos e instituciones de renombre, tanto en México como en el extranjero, incluyendo exposiciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y Europa.

Su obra ha sido descrita como un abrazo profundo al espectador: piezas que atrapan por su expresividad que transita entre lo onírico y lo fantástico, así como esa capacidad de entrelazar lo clásico con la experimentación, como sucede en su trabajo con arte digital y acciones plásticas que rompen las fronteras tradicionales de la pintura y la escultura.

“50 aniversario Lucía Maya: Pasión por vivir”

Aportaciones relevantes y huella cultural

La presencia de Lucía Maya en la ciudad se extiende más allá de galerías y museos: ha realizado intervenciones en espacios públicos y participado en proyectos colaborativos que vinculan el arte con problemáticas sociales. Su obra ha sido parte de importantes retrospectivas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y otras plataformas culturales que han destacado la evolución de su lenguaje visual a través del tiempo.

Además, su compromiso con la comunidad artística tapatía ha incluido la promoción de publicaciones, acciones performáticas, y la creación de iniciativas como la editorial Sístole-Diástole, dedicada a libros de artista y proyectos multidisciplinarios que consolidan su ejercicio creativo como puente entre generaciones.

“50 aniversario Lucía Maya: Pasión por vivir”

Invitación a la celebración

Con “Pasión por Vivir”, Lucía Maya no solo invita a celebrar su trayectoria, sino a ser parte de una reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y la pasión que impulsa la vida y el arte. Esta celebración escénica se presenta como una oportunidad para reencontrar su obra desde una perspectiva contemporánea, donde lo cotidiano y lo sagrado se entrelazan.

“50 aniversario Lucía Maya: Pasión por vivir”

DATO