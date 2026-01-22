“Bendito corazón”: la fe y la aventura que buscan conquistar las salas de cine mexicanas

Con la fe como motor narrativo y la aventura como hilo conductor, Bendito corazón llega a las salas de cine mexicanas este 22 de enero de 2026, con la ambición de convertirse en una de las películas mexicanas más taquilleras del año.

Una película que es ópera prima del director Miguel Ángel Pérez, filmada en casi dos semanas, y producida por Francisco “Chisco” Pérez bajo el sello de Chisco Films, la película busca mezclar devoción, historia y entretenimiento para un público amplio.

Rodada en varios escenarios de Los Altos de Jalisco, incluyendo Mexticacán y Jalostotitlán, Bendito corazón entrelaza dos historias ambientadas en el siglo XVIII. Por un lado, sigue a una pareja de origen español que busca una vida mejor en la Nueva España; por otro, presenta a Mariano de Ávila, un aventurero decidido a recuperar sus tierras, cuyo viaje espiritual terminará impactando la fe y el destino de los personajes que encuentra.

En entrevista, el protagonista Frank Rodríguez, quien interpreta a Mariano, describió su experiencia como una evolución natural dentro de su carrera: “Es la cuarta película religiosa que hago… este personaje es un aventurero que trata de recuperar sus tierras, un personaje muy bonito”. Rodríguez resaltó también la conexión con el productor: “Con Chisco se hace un buen equipo… y mis compañeros Lisset y Zerboni estuvieron increíbles”.

Un elenco con matices y experiencias

La película cuenta con un reparto que mezcla caras conocidas del cine mexicano con talentos emergentes:

Frank Rodríguez como Mariano de Ávila

como Lisset como Ana María

como Salvador Zerboni como Antonio

como Juan Manuel Azcona como Don Gregorio

como Nora Cervantes como Señora del pueblo

como Belinda Manjarrez como Laura

como Humberto Fuentes como Don Sebastián

como Alejandro Gutiérrez como Defensor

como Omar Jauregui como Espíritu guía

como Lorenzo Manjarrez como Mario

como Paco Saldaña como Escultor

La fotografía estuvo a cargo de César Plascencia, mientras que el guion fue escrito por Francisco Pérez “Chisco”, responsable también de la producción y reconocido por trabajos anteriores en cine religioso mexicano

Entre historia y espiritualidad

Aunque su temática está arraigada en la fe, la película ofrece también elementos de aventura, humor y acción, según declaraciones del propio director y su elenco. La historia está inspirada en hechos y tradiciones vinculadas al Sagrado Corazón de Jesús, un elemento central que une las distintas tramas y personajes.

Rodríguez destacó que, más allá del componente religioso, la película está hecha para un público amplio: “Que llegue a los corazones de la gente y lleguemos a millones de espectadores, más ahora que menos gente está yendo a las salas”.

Expectativas y futuro

Con el estreno ya consumado en México, Bendito corazón planea iniciar una etapa de proyección internacional, con interés confirmado en varios países de Latinoamérica y en mercados hispanos de Estados Unidos, según fuentes del propio equipo.

Además, Rodríguez anticipa un 2026 activo para su carrera, con próximos estrenos como Dinastía Casillas (spin-off de El Señor de los Cielos) y varios filmes en producción, incluyendo proyectos que cruzan fronteras hacia España.