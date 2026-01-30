Fotografía, cuerpo y memoria dialogan en nuevas exposiciones del MUPAG

Con una propuesta que cruza generaciones, lenguajes y sensibilidades, el Museo de Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) presenta tres exposiciones que exploran la fotografía como herramienta de memoria, identidad y reflexión social.

Las muestras reúnen obra inédita del reconocido fotoperiodista José Hernández-Claire, así como trabajos contemporáneos de estudiantes, egresadas y artistas vinculadas a la Universidad de Guadalajara, consolidando un diálogo entre pasado, presente y futuro de la imagen en México.

Exposiciones de fotografía en el MUPAG

“De la polisemia del cuerpo y otros simulacros”, curada por Mar Rodríguez y Andra Fuentes, reúne más de 17 piezas realizadas por ocho alumnas y alumnes del CUAAD, junto con obra de la profesora y artista Mónica Ornelas. La exposición propone una mirada sensible sobre el cuerpo como protagonista, lejos del morbo y de las convenciones del documental, a través de fotografía y video, incluyendo un trabajo de la Laboratoria Performativa, además de piezas de artistas como Jaqueline Delgadillo y Elizabeth Cisneros.

En "Inédito: Tránsitos y encuentros", el curador Ricardo Guzmán recupera el legado de José Hernández-Claire a partir de un exhaustivo trabajo de archivo. Tras la localización de más de mil 500 negativos pertenecientes al acervo privado del fotógrafo, Guzmán seleccionó más de 50 imágenes, de las cuales 20 son totalmente inéditas. La muestra reafirma la relevancia del autor en la historia visual de Jalisco y busca mantener viva su obra dentro y fuera de la comunidad académica.

Por su parte, la artista y fotoperiodista Alejandra Leyva presenta “Nosotrxs”, su primera exposición individual, en la que aborda el abuso sexual infantil desde una perspectiva íntima y sensorial. A partir de diez testimonios, la ganadora del Premio Jalisco de Periodismo 2024 construye una reinterpretación del retrato mediante 17 fotografías de formato medio e intervenciones, donde la piel y el cuerpo funcionan como espacios de memoria y resistencia.

La directora del MUPAG, Alejandra Carrillo, señaló que estas exposiciones —que también integran obra de figuras como Lola Álvarez Bravo y Eunice Adorno— ofrecen un recorrido por distintas formas de hacer fotografía en México, permitiendo al público observar cómo han cambiado las imágenes y las miradas a lo largo del tiempo, y cómo la fotografía sigue siendo un medio clave para entender quiénes somos y cómo habitamos nuestros cuerpos y nuestras historias.