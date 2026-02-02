Canciones sobre el amanecer

Estamos terminando el primer mes del año y me parece muy pertinente recomendar, antes de que sea más tarde, algunas canciones que nos hablan del amanecer, ante este año 2026 que tiene poco de amanecido.

José Augusto

• El cantautor brasileño de baladas románticas José Augusto en 1976 se dejaba escuchar en nuestro país con su canción “Amanece” que, siguiendo su línea de éxitos, es una balada llena de nostalgia sobre un amor que se extraña y que en cada amanecer hay la posibilidad de que regrese. La versión original es en portugués. “Amanece, y así otro día que llega trayendo esperanzas y el cielo inundado de azul me trae añoranzas. Amanece, los pájaros lanzan su canto en el follaje y sigo ignorando tus sueños y tus secretos”.

• En el disco “Variaciones sobre un mismo negro” de Salvador el Negro Ojeda aparece otra canción con el nombre de “Amanece”. Es composición de Danny Rivera, puertorriqueño nacionalizado dominicano. La canción se incluyó en el disco de 1986 del Negro Ojeda llamado “Antología 50 años”. Nos cuenta de un amanecer allá por tierras de Puerto Rico y puntos cercanos. “Amanece, ya se escucha entre los jilgueros la alegre diana. Amanece y el rocío se va secando sobre la grama. Y las flores van despertando. Y por la hacienda los carreteros se oyen cantando. Cantando así hay lalelolay lelolay”.

The Bee Gees

• “Morning of my life” o en español “Mañana de mi vida” es una rolita de los Bee Gees, composición de Barry Gibb de 1965 y aunque se grabó para las sesiones del disco elepé “Spicks and specks” de ese año no se incluyó en él. Pero en 1970 sí la incluyeron en su material discográfico de nombre “Inception/nostalgia” o lo que es lo mismo “Nostalgia del origen”. Y en la banda sonora de la película “Melody”, de hecho, es la canción con la que empieza el filme. “In the morning when the moon is at it’s rest. You will find me at the time I love the best Watching rainbows play on sunlight. Pools of water iced from cold nights, in the morning. T’is the morning of my life”.

• Uno de los grupos más importantes del folk español es sin lugar a dudas Jarcha, fundado en Huelva, que en 1975 editó su disco “Andalucía vive” en el que encontramos una canción de nombre, se lo pueden imaginar, “Amanece” que también nos dice del amanecer como fuente de esperanza para construir el mañana unidos. El autor de esta rolita es Gabriel Travé González quien era integrante del grupo. “Amanece, amanece, el sol vuelve a nacer. La luz rompió las tinieblas y el mal parece que nunca existió. La brisa fresca y ligera, el paisaje lleno de amor. La vida empieza a nacer, hoy es un nuevo día”.

LP

• En los años ochenta en la perla tapatía o sea Guadalajara, existió un grupo que logró despertar el interés de la comunidad local y sus alrededores, se hacían llamar Cera y Papel y grabaron solamente un cassette, por cierto, editado por La Peña Cuicacalli, al cual llamaron “Amanecer”, al igual que la canción que lo abre y que fue de sus más reconocidas y creo que es composición de Gerardo Ochoa. “Mirando entre alegrías toman forma los secretos del momento. Rasgando a la noche con serenos, despierta ya la ciudad. La hipnosis me somete con locura a la magia del lugar”.

• “The morning, another morning” en español “La mañana; otra mañana” es una excelente rolita de los Moody Blues que viene en uno de mis discos favoritos de nombre “Days of future past”, “Días del futuro pasado” de 1967, que es considerado uno de los primeros ejemplos de rock progresivo sinfónico, gracias a la fusión de elementos orquestales con la música de rock. “Balloons flying, children sighing. What a day to go kite flying! Breezes cool, away from school, cowboys fighting out a duel. Time seems to stand quite still, in a child’s world it always will”.

• Una canción del cantautor tapatío Alberto Escobar junto con David Filio, la mitad del dueto Mexicanto, es “Este día es el mejor”. La primera versión que yo recuerdo es precisamente con Mexicanto que la grabaron en su segundo disco de estudio llamado “Castillo blanco” en 1988. Esta es una canción y reflexión para amanecer con las pilas cargadas y darnos cuenta de que solo este día, el que estamos viviendo, es real y los demás fueron o son una ilusión. “Hoy desperté y la vida me sonrió, me sugirió que este día es el mejor, porque entre tantos días pasados y entre tantos por pasar, solamente existe este, los demás son ilusión”.

• “Este es un nuevo día” es el nombre de una canción de Facundo Cabral que en 1972 salió publicada en su disco “El carnaval del mundo” y que también, unos años después, volvió a grabar junto a Alberto Cortez en el disco “Lo Cortez no quita lo Cabral” de 1995. El nuevo día es una buena oportunidad para buscar ser feliz, sino: ¿para qué levantarse de la cama? Cultivemos las emociones positivas, dijo un psicólogo. “Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz”.

Serrat

• Una de las mejores canciones positivas para empezar el día se llama “Hoy puede ser un gran día” y es de Joan Manuel Serrat. Se estrenó en el disco “En tránsito” de 1981, de hecho, es la canción que cierra el álbum. Posteriormente fue grabada junto a Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos en el disco “El gusto es nuestro” de 1996. Un gran mensaje que nos invita a vivir en el presente, a disfrutar cada momento como si fuera el último y a hacernos responsables de nuestros actos. “Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar”.

Caifanes

• Uno de los grandes éxitos del grupo mexicano de rock Caifanes es “Amanece” de 1988, una más con el mismo nombre, que apareció en su primer disco de nombre simplemente “Caifanes”. Es creación del tecladista del grupo Diego Herrera. En esta ocasión el panorama del amanecer no es tan optimista como en algunas de las canciones anteriores. “Amanece, no sé qué hacer. Me levanto igual que ayer. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Me pregunto cuándo cambiará. La distancia es eternidad, ya no puedo respirar”.

FRASE

“Incluso la noche más oscura terminará y saldrá el sol”. —Víctor Hugo.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.