“Stray Kids: The dominATE Experience”, el k-pop se apodera de la pantalla grande

Llega toda una experiencia musical a los cines mexicanos con la sensación global del K-Pop Stray Kids y un show en vivo de su gira mundial que rompió récords, junto a escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas íntimas con el grupo, “Stray Kids: The dominATE Experience”, es una película épica que le da a los fans un espectacular asiento en primera fila y un acceso único a su grupo favorito.

Pero entremos en contexto de este género que cada día gana más popularidad a nivel mundial.

Fue en el año 2000 cuando el k-pop comenzó tímidamente a popularizarse en nuestro país, principalmente gracias a las convenciones de cómics (en especial en COMICTLÁN y MANGATRÓN que fueron pioneras en organizar concursos de k-pop dance cover). En pocos años el género se expandió con gran éxito aún sin ser parte del mainstream de la programación de los medios de comunicación de la época.

Desde entonces han surgido grupos que se han convertido en verdaderos íconos del género a nivel mundial.

Hoy en día todo ha cambiado; el k-pop ya se programa en los principales medios de comunicación, ya van varias películas de conciertos que llegan prontamente a los cines y cada vez es más frecuente la vista de grupos de primer nivel en nuestro país. Incluso el fandom del género ha demostrado ser el más leal, activo y organizado.

Sin ir más lejos se volvió viral el problema que surgió por culpa de los revendedores por motivo de la próxima visita del mítico grupo BTS a CDMX. Que dicho será de paso las autodenominadas ARMYS (grupo oficial de fans) lograron repercusiones legales para los involucrados en la reventa.

Pues bueno, para el espectáculo que veremos en cine con Stray Kids, no habrá revendedores que puedan arruinar el concierto.

La película que hoy recomiendo nos lleva más allá de estar en primera fila de un magno concierto, nos lleva al escenario mismo, al backstage y a momentos íntimos de los integrantes del grupo compartidos con sus fans. Mostrando una nueva narrativa en cine de conciertos y documentales musicales.

Pero entremos en contexto para los que no están familiarizados con el K-pop y la banda protagonista: los Stray Kids es un grupo masculino surcoreano formado en 2017 por la agencia JYP Entertainment a través del reality show homónimo. El grupo debutó en 2018, y actualmente está compuesto por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Originalmente siendo un grupo de nueve integrantes, Woojin abandonó el grupo y la agencia en octubre de 2019 por motivos personales.

El primer álbum de estudio del grupo, Go Live, fue publicado en 2020, y se convirtió en el primer álbum del grupo en obtener la certificación de platino por la Korea Music Content Association (KMCA). Ese mismo año, Stray Kids hizo su debut en Japón con el álbum compilatorio SKZ2020, publicado a través de Epic Records Japan.

En 2021, el segundo álbum de estudio de Stray Kids, Noeasy, se convirtió en su primer álbum en alcanzar un millón de ventas y su tercer álbum de estudio 5-Star (2023), el cual encabezó la lista Billboard 200 y entro a la lista UK Albums Chart. Hacia octubre de 2022, Stray Kids ha vendido más de 10 millones de álbumes, tanto en coreano como en japonés.

En septiembre de 2022 fueron llamados “Líderes del K-pop” por la reconocida revista Billboard. En 2023, fueron incluidos en la lista “Next Generation Leaders” (Líderes de la Siguiente Generación) de la revista Time.

La música de Stray Kids consiste principalmente de K-pop, hip hop, trap y electrónica. Este grupo a diferencia de la gran mayoría de boybands coreanas, son considerados un grupo idol “auto-producido” con los miembros casi siempre involucrados en la escritura y producción de canciones e incluso arreglos musicales. Desde el lanzamiento de “God’s Menu” en 2020, la discografía de Stray Kids ha sido descrita como “noise music” (música ruidosa), una frase inspirada en el juego de palabras de su álbum Noeasy.

Es tanta su popularidad que también han sobresalido en la industria de la moda, Stray Kids fueron seleccionados como los embajadores asiáticos de Tommy Hilfiger para la campaña de otoño de 2023, así como Hyunjin para Versace como embajador global y Felix como embajador de casa de la marca Louis Vuitton.

La película documental muestra los conciertos del grupo de K-pop en el SoFi Stadium de Los Ángeles, capturando la atmósfera vibrante de los conciertos en vivo, destacando la energía inigualable de Stray Kids. Se enfoca en los detalles de la puesta en escena, mostrando la evolución del grupo tras presentarse en importantes festivales como Lollapalooza. El show incluye interpretaciones de éxitos con una estética inspirada en drapeados griegos y romanos, comenzando con temas energéticos como “Mountains”, “Thunderous” y “Jjam”.

La película tiene un formato inmersivo: Diseñada para cines, incluyendo formatos como IMAX y ScreenX, busca que el espectador sienta la experiencia de “primera fila”. Y más allá de las canciones, la cinta destaca por incluir metraje detrás de cámaras, mostrando el esfuerzo y la preparación física y mental para una gira de tal magnitud (285,000 kilómetros recorridos).

Se incluyen entrevistas con los miembros, permitiendo a los fans conocer sus pensamientos, emociones y la relación entre ellos durante el tour.

Recomendable para todos los fans del k-pop. ¡Nos vemos en el cine!

