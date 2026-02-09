Canciones que nombran instrumentos musicales

En el grande y basto panorama de la música popular encontramos algunas, no tantas, canciones en las que se menciona algún instrumento musical, puede ser que sea el protagonista principal o simplemente lo nombren como parte del tema a tratar. En este Cromañón vamos a comentar y sugerir algunas de esas canciones que mencionan un instrumento musical. Como pueden adivinar la guitarra es el instrumento al que le han dedicado más canciones.

Guan Gabriel

• “A mi guitarra” es de Juan Gabriel y es también el nombre de su sexto álbum salido al mercado un 9 de junio del año 1975 y con él empieza su internacionalización. Como su nombre lo indica es una rolita dedicada a su guitarra que lo acompaña a donde quiera y le ayuda a hacer sus composiciones. Está por demás decir que es de las más recordadas de su repertorio. “Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja, lo que hay que decir, si”.

• El grupo Mocedades en 1975 incluyó en su disco de larga duración de nombre “La otra España”, la canción que está dedicada a un instrumento musical de origen andino; se llaman, el instrumento y la canción, “charango”, y fue escrita por Juan Carlos Calderón. Es una oda a la nostalgia que utiliza este instrumento como símbolo central que se convierte en la voz que expresa la melancolía del narrador. Se hace referencia al origen humilde del charango que es descrito como una mezcla entre la guitarra y el fango. “Canta charango, que te ayude la quena al cantar. Que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar”.

Micky

• En 1971 el español Micky logró tener algo de éxito con su nostálgica y triste pero bonita rolita de “El chico de la armónica” que, como muchos músicos que utiliza una armónica, recorre calles y plazas para ganarse algunas monedas interpretando canciones. La armónica también es conocida como arpa francesa u órgano de boca. Se toca soplando o aspirando por unos orificios, que hacen vibrar las lengüetas de acero o latón. “Escucha...cómo toca al pasar, esa triste canción Con su armónica de amor, para Ti, para mí, suena ya”.

• Una canción basada en la vida real es esta de 1969 que se llama “El violín de Becho” del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Está inspirada en la vida del violinista uruguayo Carlos Julio Elizmendi a quien apodaban “El Becho” y que llegó a ser un gran violinista. Por cierto, el violín surgió en el Siglo XVI en Italia. Muy recomendable es la versión de Mercedes Sosa, quien la grabó en el año de 1972 en su disco de nombre “Hasta la victoria”. “Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve no tiene, más que un solo violín que le duele”.

• Los Enanitos Verdes han tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera y, sin lugar a dudas, “Guitarras blancas” es una de sus canciones más recordadas y queridas por el público. Composición de Felipe Staiti y Marciano Cantero. Es de 1988 y está incluida en su disco de larga duración llamado “Carrousel”. Según sus creadores su significado es sobre la rebelión contra algún estatus político dictatorial. “Una guitarra blanca, rompiendo el silencio. Es de lo más honesto, que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que nos dejen bailar”.

The Lemon Pipers

• “My Green tambourin” o en español “Mi pandereta verde” es una canción del grupo estadounidense The Lemon Pipers, que se publicó como sencillo en noviembre de 1967 y llegó al número uno de las listas de éxitos de Estados Unidos y Canadá. La letrista de la canción fue Rochelle Sheley Pinz y se inspiró en una escena de la vida real, al ver a un señor con una pandereta verde pidiendo dinero enfrente del edificio Brill Building. “Drop your silver in my tambourine.Help a poor man fill his pretty dream. Give me pennies i’ll take anything, Now listen while I play. My green tambourine”.

• Una canción que nos cuenta de una orquesta muy especial es esta de Cri Cri “El grillito cantor” (Francisco Gabilondo Soler), que lleva por nombre “Orquesta de animales” de 1964. Esta orquesta muy sui generis, pues la componen muchos animales que no se comen entre sí, llega para animar la fiesta que va a celebrar. Entre los instrumentos que se mencionan están el saxofón, el violín, la trompeta, el arpa, etcétera. “La orquesta de animales, acaba de llegar. Pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja, si gustan de bailar. Que ya los animales terminan de afinar”.

• En 1976 Piero editó el elepé con canciones para niños llamado “Sinfonía inconclusa en la mar”, que es también el nombre de la canción que abre el disco, que por cierto es la única escrita por Piero e incluida en este disco. Las demás son canciones que compuso el padre Alejandro Mayol. En esta canción nos cuenta de la reunión de varios animales marinos que forman una orquesta y que se juntan para hacer un concierto y algunos de los instrumentos que utilizan son la batería, el piano, el contrabajo, la lira, los platillos, etcétera. “En un peñón de la costa, que bate mar noche y día, Se reunieron muchos peces, a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función”.

• Pablo Milanés, el cantautor cubano nos dejó una canción dedicada a un instrumento de viento, la flauta. La canción es “Sólo de flauta” y está basada en un poema de Nicolás Guillén, que simboliza la expresión del dolor, la melancolía y la voz de las personas explotadas. Forma parte del disco de larga duración de 1975 llamado “Canta a Nicolás Guillén”. “La flauta gemía su melancolía. La flauta decía “no hay pena tan grande cual la pena mía”. La flauta gemía su melancolía. La flauta decía “si lloro mi llanto, parece el estruendo de loca alegría”.

Bread

• Una de mis canciones favoritas sobre músicos es esta del grupo Bread que lleva por nombre “The guitar man” que viene siendo en español “El hombre de la guitarra”. Es obra de David Gates, miembro importante de la banda. Es de 1972 del álbum del mismo nombre y es un homenaje a esos músicos que acompañados de la guitarra nos provocan emociones. Y por supuesto que se menciona como instrumento musical a la guitarra. “Who draws the crowd and plays so loud, baby, it’s the guitar man. Who’s gonna steal the show? You know, baby, it’s the guitar man”.

“Tocar un instrumento es como meditar, te desconecta del mundo”.

