ECOS llevará la música tradicional al Teatro Degollado con “Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”

El Teatro Degollado será el escenario donde el talento de las nuevas generaciones se unirá con agrupaciones profesionales para dar vida a “Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, una producción del programa ECOS, Música para la Paz, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que se presentará el próximo 17 de julio.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”

El espectáculo reunirá a 45 niñas, niños y adolescentes que integran el Mariachi ECOS, provenientes de 12 núcleos comunitarios ubicados en los municipios de El Limón, Villa Purificación, Ixtlahuacán del Río, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, San Pedro Tlaquepaque, Magdalena, Chiquilistlán, Juchitlán, Atengo, Tenamaxtlán y Tecolotlán.

Por primera vez, el Mariachi ECOS compartirá escenario con el Mariachi Ciudad de Guadalajara, el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco y los Alebrijes Zapateadores, en una puesta en escena que busca rendir homenaje a las expresiones musicales y dancísticas que forman parte del patrimonio cultural de México.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”

El programa contempla un recorrido por algunos de los sones y piezas más representativas del repertorio tradicional mexicano, entre ellas “Son de la Negra”, “La Bruja”, “La Bamba”, “Las Chiapanecas”, “Guadalajara” y el “Jarabe Tapatío”, acompañadas por cuadros coreográficos que resaltan la diversidad cultural del país.

Además de ofrecer un concierto, la producción pretende fortalecer el sentido de pertenencia de las infancias y juventudes participantes, reconocerlas como portadoras del patrimonio cultural y propiciar un encuentro entre estudiantes y artistas con trayectoria profesional.

Con esta presentación, el programa ECOS refrenda su apuesta por la música y la danza como herramientas para preservar las tradiciones, ampliar el acceso a la cultura y contribuir a la construcción de paz mediante el arte.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”

Para saber

ECOS, Música para la Paz, es un programa de la Secretaría de Cultura creado en 2013 que brinda formación musical gratuita a niñas, niños y adolescentes en distintos municipios del estado.

Actualmente tiene presencia en 46 municipios mediante 55 núcleos comunitarios, donde se fomenta el aprendizaje artístico, el trabajo colectivo y el ejercicio del derecho a la cultura.

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