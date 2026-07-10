El Teatro Degollado abre su memoria con una exposición que recorre 160 años de historia

A 160 años de su inauguración, el Teatro Degollado invita al público a descubrir su historia desde una perspectiva inédita con la exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, una muestra documental que rescata la memoria de uno de los recintos culturales más representativos de Jalisco mediante documentos, fotografías, carteles, programas de mano, audiovisuales y testimonios orales.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, en el Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

Instalada en el lobby del teatro, la exposición ofrece un recorrido por algunos de los momentos más significativos de su vida artística. Los visitantes podrán conocer desde curiosidades como el maratón de baile que se prolongó por más de 500 horas en la década de 1930, hasta las presentaciones de figuras como Tin Tan, Agustín Lara y el Ballet de Nueva York, además de apreciar la transformación arquitectónica e identidad visual del inmueble a lo largo del tiempo.

La muestra es resultado de una investigación curatorial realizada a partir del acervo del Centro Documental de las Artes de Jalisco, donde se resguardan 7 mil 82 registros documentales relacionados con el Teatro Degollado, entre ellos carteles, fotografías, programas de mano, libros, autógrafos y diversos objetos vinculados con artistas que han pasado por su escenario.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, en el Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que el Degollado no sólo forma parte del paisaje arquitectónico del Centro Histórico de Guadalajara, sino que ha sido un espacio fundamental para la formación de públicos y la construcción de la memoria cultural del estado. Recordó además que el recinto nació como un proyecto para colocar a Guadalajara entre las grandes ciudades del país y logró consolidarse pese a los conflictos políticos del siglo XIX.

La exposición también rinde homenaje a Aurelio Hidalgo G., actor, dramaturgo y administrador del teatro entre 1924 y 1959, cuya labor permitió conservar gran parte del patrimonio documental que hoy puede apreciarse por el público.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, en el Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

El recorrido se desarrolla a través de ocho grandes pendones, un texto curatorial y una intervención gráfica que dialoga con la escultura del vestíbulo. A ello se suman una retroproyección de fotografías históricas animadas con herramientas de inteligencia artificial, realizada por Gustavo Ibarra Pacheco; una pieza sonora creada por Pamela Maldonado con entrevistas y recuerdos de personas ligadas al recinto, así como una selección de caricaturas de José Luis Orozco García en homenaje a los artistas que durante décadas han trabajado en el exterior del teatro.

El nombre de la exposición recupera la emblemática frase inscrita en la fachada del inmueble desde 1950: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, un mensaje que resume la vocación del Teatro Degollado como un espacio donde el arte y el encuentro prevalecen por encima de las diferencias.

El recinto, cuya construcción fue decretada en 1855, abrió finalmente sus puertas en 1866 con la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, protagonizada por la soprano Ángela Peralta, marcando el inicio de una historia que hoy continúa viva a través de esta exposición.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, en el Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

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