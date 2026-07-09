Un viaje musical por el cosmos: experiencia sinfónica inmersiva con “Los Planetas” de Gustav Holst

La inmensidad del universo descenderá al escenario del Teatro José Pablo Moncayo de PALCCO para convertirse en música, luz y emoción.

El próximo 25 de julio, la Orquesta Sinfónica Universal (OSU) presentará por primera vez “Los Planetas Inmersivos | Cosmos en Concierto”, una propuesta que transformará el recinto en una gigantesca bóveda celeste donde la obra cumbre del compositor británico Gustav Holst cobrará una nueva dimensión a través de tecnología visual de última generación.

Lejos de un concierto convencional, la producción busca que el público viva una experiencia sensorial completa. Cada uno de los siete movimientos que integran la célebre suite dialogará con un diseño de videomapping y proyecciones inmersivas que recrearán planetas, constelaciones, nebulosas y paisajes galácticos en sincronía con la interpretación orquestal, convirtiendo la música en un auténtico viaje por la Vía Láctea.

Director Rogelio Camarillo

La dirección musical estará a cargo de Rogelio Camarillo, acompañado por el maestro brasileño Marcos Martins Araujo, director invitado y titular de la OCB Filarmónica de São Paulo, cuya participación aportará una visión internacional a una de las composiciones más influyentes del repertorio sinfónico del siglo XX.

Compuesta entre 1914 y 1917, Los Planetas es considerada una de las obras orquestales más innovadoras de la música clásica. Cada movimiento representa el carácter astrológico de un planeta —desde la intensidad marcial de Marte hasta el misticismo de Neptuno— y su poderosa escritura orquestal ha influido incluso en la música cinematográfica contemporánea.

La Orquesta Sinfónica Universal se ha distinguido por desarrollar espectáculos que acercan la música clásica a nuevas audiencias mediante formatos innovadores. Su propuesta artística combina el repertorio sinfónico con producciones inspiradas en el cine, el rock y experiencias inmersivas, consolidándose como una de las agrupaciones mexicanas más activas en este tipo de montajes.

La Sinfónica Universal presenta la suite “Los Planetas” de Gustav Holst en formato inmersivo

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