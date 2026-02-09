Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta ofrecerá formación gratuita del 13 al 21 de febrero

Del 13 al 21 de febrero, la Secretaría de Cultura de Jalisco realizará el Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta, un encuentro de formación audiovisual gratuita que reunirá a creadoras y creadores con trayectoria nacional e internacional en el Edificio Arroniz.

El festival propone una programación intensiva que incluye talleres, conferencias, masterclass, laboratorios, proyecciones comentadas y conversatorios, abiertos a la comunidad creativa.

El festival surge del programa Retribuye Jalisco, con el objetivo de concentrar y potenciar las actividades de retribución social de las personas beneficiarias de las convocatorias Proyecta Traslados y Proyecta Producción 2025, transformándolas en un programa formativo accesible, práctico y enfocado en metodologías, procesos profesionales y experiencias de circulación internacional, más allá de la charla tradicional.

Durante diez días, las y los asistentes podrán diseñar su propio recorrido formativo a partir de cuatro rutas temáticas:Animación y Diseño; Dirección, Producción y Narrativa; Documental y Gestión Cinematográfica; y Audiovisual para Infancias. Las actividades están dirigidas a estudiantes, realizadores emergentes y profesionales, y todas son de acceso gratuito, con registro previo.

Para charlas y conferencias es necesario inscribirse en el formulario:

https://forms.gle/8PmgvbdsjHfdmkFe8

Y para sesiones de trabajo y talleres se debe llenar:

https://forms.gle/WF17qKS9JDHT6Txh8.

La programación arranca el viernes 13 de febrero con la inauguración Circa #1 y conversatorio a cargo de Alejandro Álvarez del Castillo, a las 17:00 horas, seguida de la conferencia “El cine de Jalisco en festivales internacionales”, impartida por Sofía Gómez Córdova, a las 19:30 horas.

El sábado 14 se desarrollará una jornada dedicada a la circulación internacional, con actividades como “Cómo llegar a Cannes / Short Film Corner”, con Humberto Flores Jáuregui; la charla “Cine LGBTQ+ y representación”, con Manuel Acuña Arellano; y la conferencia “El cine de Jalisco en festivales internacionales (Experiencias desde Cleveland)”, conOmar Robles Cano.

El lunes 16, Olivia Luengas Magaña abordará el tema “Documental mexicano en Asia”.

Uno de los ejes centrales del festival son las sesiones de trabajo y talleres, que abarcan desde audiencias y mercados internacionales hasta laboratorios de improvisación audiovisual, stop motion, light painting y un mini diplomado de animación 2D. A ello se suma un programa de proyecciones especiales y actividades de cierre que incluyen funciones para infancias, conciertos y espectáculos de títeres.

Con la participación de realizadores presentes en festivales como Cannes, Annecy, BFI Flare, Cleveland, Galway y Shanghai, el festival busca fortalecer el ecosistema audiovisual de Jalisco, fomentar la profesionalización y consolidar la retribución social como una herramienta activa de desarrollo cultural y comunitario.

El programa completo puede consultarse en la página web:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/2-Programa_de_mano-Audiovisuales-Proyecta_compressed.pdf