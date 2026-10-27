Una viva tradición del Día de Muertos con 90 años a cuestas

Feria del Día de Muertos en Guadalajara

En las proximidades del mes de noviembre del 2020, estaba en duda si se instalaría una vez más la Feria del Cartón y del Juguete Mexicano en el Parque Morelos, en Guadalajara. Si de por sí las bajas ventas de los expositores y las medidas cada vez más restrictivas de las autoridades municipales en las ediciones anteriores, hacían tambalear a la colorida exposición de artesanías y dulces tradicionales del Día de Muertos, en ese año, con la pandemia mundial del COVID-19 la posibilidad se veía aún más lejana.

Pero la tradición se impuso y luego de que el gobierno municipal limitó el número de días y de puestos a instalar, además de ordenar la colocación de filtros sanitarios en los accesos al área, con toma de temperatura, tapetes sanitizantes y gel antibacterial, así como el uso obligatorio del cubrebocas, la feria se realizó en su conocida sede en pleno corazón de la perla tapatía.

Foto del 2020. Ese año, ni La Muerte se escapó del uso del cubrebocas

Desde aquel año -el 2020- el colorido evento ha ido ganando asistentes y ahora se puede decir que se ha estabilizado. Como ejemplo, este lunes 26 de octubre de 2026 por la tarde, La Crónica de Hoy pudo corroborar que pese a tratarse de un día en el que la mayoría de la gente aún no cobra su sueldo semanal o su quincena, la feria recibió una muy buena cantidad de visitantes.

Desde el pasado 4 de octubre, cuando inició, han acudido personas de diferentes edades a los stand en donde se exponen guitarritas y juguetes de madera y cartón –aunque también algunos de plástico-, las típicas y coloridas calaveras, las magdalenas, los borrachitos, el tejocote y la cajeta de membrillo, incluidos también los antojitos y panes elaborados por expositores que vienen de otros puntos de la República Mexicana.

Personas de todas las edades visitan la feria

Estos días -y hasta el 4 de noviembre- el Parque Morelos de Guadalajara es una mezcla de sabores, colores y olores emanados de esos y otros productos como la tradicional flor de cempasúchil, que se expende junto con los elementos para la elaboración de los altares de muertos o incluso para festejar el halloween; tampoco faltan las calacas de chocolate y de azúcar, los dulces de tamarindo, el rompope y demás delicias que son vivos pretextos para no dejar de recordar a los difuntos y que hacen de la Feria del Cartón una experiencia por la que bien vale la pena esperar durante todo un año.

Un atractivo extra para los más pequeñitos, es la sección de juegos mecánicos que se encuentran en la parte poniente del parque.

Las hermanitas Melody y Keila disfrutaron de la Feria del Cartón y el Juguete Mexicano

FERIA DE NOVENTA AÑOS QUE GOZA DE CABAL SALUD

La exposición de juguetes, antojitos y golosinas, que para celebrar el Día de Muertos se monta año con año en el Parque Morelos, tiene como antecedente la Feria de Todos los Santos, que a mediados de la década de los años 30, ya se instalaba en la Calle Galeana-Santa Mónica, a espaldas de la antigua universidad, hoy Biblioteca Iberoamericana.

De acuerdo a lo que consta en el libro “Guadalajara de mis recuerdos”, de Aurelio Cortez Díaz, hace 90 años ahí ya se vendían los caballitos de palo, las máscaras y las chapeteadas y olorosas muñecas de cartón con brazos y piernas unidos con hilo. Desde esa época se expendían también una gran parte de las golosinas y frutas que se siguen comercializando en la actualidad: pasas, dátiles, higos, cajeta de membrillo y de tejocote.

Juguetes como las muñecas de cartón ya se vendían en la Feria de Todos los Santos, a espaldas de la antigua universidad, a mediados de la década de los años 30

La feria luego se trasladó a otras rúas como la de Humboldt o la de República, y hacia mediados de los años 50, habría llegado al Parque Morelos; desde entonces, se ha venido instalando en esa sede en las proximidades del 2 de noviembre.

Durante un par de años, a finales de la década de los 80, estuvo provisionalmente en el Parque del Refugio, ubicado en Angulo y Mariano Bárcena, debido a trabajos de remodelación en el Parque Morelos.