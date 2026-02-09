FIM GDL 2026 reunirá a la industria musical de Iberoamérica

La edición 2026 de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), organizada por la Universidad de Guadalajara, Esmerarte Industrias Creativas y Fundación PortAmérica, se realizará del 25 al 28 de febrero en distintos recintos universitarios.

El encuentro reunirá a delegaciones de América Latina, España, Canadá y otros territorios, con el objetivo de impulsar conexiones, alianzas estratégicas y oportunidades de negocio para la industria musical iberoamericana, con un fuerte énfasis en la formación, el intercambio profesional y la circulación artística.

Enrique Bunbury encabeza Focus España con un keynote sobre palabra, canción y pensamiento crítico

España será el país foco de FIM GDL 2026 a través del programa Focus España – Casa PortAmérica presenta, que tendrá como uno de sus momentos centrales el keynote de Enrique Bunbury, La palabra como escenario. Poesía, canción y pensamiento crítico. La conferencia propone una reflexión íntima sobre la creación poética como origen de la canción y el escenario como espacio de pensamiento, en diálogo con la ética creativa y los desafíos de la era digital. El programa incluye además showcases y actividades profesionales que fortalecen el intercambio cultural entre Europa y América Latina.

Programación profesional, showcases y networking: el ecosistema FIM GDL 2026

La feria contará con más de 60 actividades profesionales —conferencias, paneles, talleres, keynotes y espacios de networking— en torno a temas clave como internacionalización, giras, data y analítica, marketing en el streaming, fondos públicos, e intersecciones entre música, fútbol, gaming e industrias creativas. Participarán más de 70 especialistas de distintos países, junto con encuentros sectoriales y la presencia de empresas, organismos y plataformas de la cadena de valor musical. En el plano artístico, se presentarán 35 showcases de proyectos emergentes y consolidados de México, España, Chile y otros países, pensados como vitrinas para la proyección internacional y el descubrimiento de nuevas propuestas.

Cierre con Festival PortAmérica Latitudes

Como cierre, FIM GDL 2026 culminará el 28 de febrero con una edición especial del Festival PortAmérica Latitudes en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. El festival reunirá música en vivo y gastronomía iberoamericana con artistas de España, México, Colombia y República Dominicana, y la participación de chefs reconocidos y proyectos que celebran las tradiciones culinarias. De esta manera, la feria suma a su agenda profesional un espacio de celebración y convivencia que refuerza los lazos de comunidad construidos durante los días de trabajo.

Consulta el programa completo

https://fimgdl.udg.mx/programa