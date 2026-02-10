La OFJ debutará en el Foro LARVA con dos conciertos gratuitos

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) se presentará en el Foro LARVA con dos conciertos gratuitos que forman parte del segundo programa de su Primera Temporada 2026.

OFJ

La propuesta busca promover la accesibilidad social y cultural, al acercar la música sinfónica a públicos que tradicionalmente enfrentan mayores barreras para el acceso a la oferta artística.

Los conciertos se realizarán el jueves 12 de febrero, a las 20:30 horas, y el domingo 15 de febrero, a las 12:30 horas, con un aforo limitado a 350 asistentes por función. En coordinación con la Coordinación de Desarrollo Social del estado y Cultura Guadalajara, se dará prioridad a personas adultas mayores y con discapacidad, como parte de una política de inclusión y convivencia comunitaria.

El programa estará bajo la batuta de la directora invitada Inés Rodríguez Pedraza y abrirá con la obertura de Isabella, de Franz von Suppé, una pieza enérgica que remite al carácter teatral de la opereta vienesa del siglo XIX. A continuación, se interpretará la Suite de Sylvia, de Léo Delibes, obra que destaca por su elegancia y lirismo asociados al ballet francés.

Giuseppe Verdi estará presente con la obertura de Juana de Arco, fragmento cargado de heroísmo y dramatismo, mientras que el cierre del concierto correrá a cargo de la Pequeña Suite Mexicana, de la compositora Nubia Jaime Donjuan, que ofrece una mirada contemporánea a la tradición popular mexicana y subraya la presencia de creadoras en el repertorio sinfónico actual.

PARA SABER

El Foro LARVA se ubica en Calle Ocampo 120, Zona Centro de Guadalajara.

Para reservar acceso doble —persona adulta mayor o con discapacidad más acompañante— es necesario enviar un correo a más tardar el martes 10 de febrero a contacto.ofj@gmail.com, indicando nombre, edad y el concierto al que se desea asistir.

El cupo para público en general será de 110 personas por función, con preferencia para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes deberán presentar credencial del INAPAM.

Las puertas abrirán 45 minutos antes de cada concierto.