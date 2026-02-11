Guadalajara celebrará 484 años con 10 días de actividades culturales gratuitas

Guadalajara festejará el 484 aniversario de su fundación con un programa cultural de 10 días que invita a las y los tapatíos a recorrer la historia y la identidad de la ciudad a través de conciertos, actividades artísticas y eventos conmemorativos. Bajo el nombre de ¡Ajalás!, la agenda comenzará este 12 de febrero con un hecho inédito: la primera presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Larva.

Guadalajara festejará el 484 aniversario de su fundación

“Tenemos un programa bastante nutrido, vamos a tener un concierto que por primera vez será gratuito en el Foro Larva, donde va a estar la Filarmónica de Jalisco tocando por primera vez en este espacio”, afirmó el Secretario General del Ayuntamiento, Manuel Romo. El funcionario subrayó que la mayoría de las actividades serán gratuitas y de carácter cultural.

Romo explicó que el objetivo del programa es fortalecer la comunidad mediante la apropiación de los espacios públicos, política impulsada por la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo. “La mayoría de los eventos son de carácter cultural, donde la presidenta busca que la gente se apropie de los espacios públicos de nuestra ciudad como lo es el Paseo Alcalde, las plazas, los teatros y los museos”, resaltó.

El 14 de febrero, día del aniversario, las actividades se concentrarán en el Centro Histórico. La jornada iniciará con una guardia de honor en la efigie de Beatriz Hernández, reconocida como fundadora de la ciudad. “Encabezó a las familias para definir al final Guadalajara, en el Valle de Atemajac, como el lugar donde finalmente se asentaría la búsqueda de las mejores tierras para que estas familias se asentaran, y fue Beatriz Hernández quien decidió que este era el lugar óptimo”.

Guadalajara festejará el 484 aniversario de su fundación

Como parte del festejo, se repartirán picones y chocolate, se entonarán las mañanitas con mariachi y se entregarán rosales a las y los asistentes, en honor a la Ciudad de las Rosas. “A las 12:00 del día estará programada la Sesión Solemne donde vamos a conmemorar de manera formal y solemne esta celebración del 484 aniversario”. Durante esta sesión, a la que asistirá el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se entregará la medalla “Premio Ciudad de Guadalajara 2026”. Ese mismo día también se realizará un desfile charro.

El programa se extenderá hasta el 22 de febrero con representaciones teatrales, charlas, conciertos y actividades en museos como el Museo de la Ciudad y el MUPAG. Participarán el Ballet Folclórico, el Coro Municipal y la Estudiantina con presentaciones tradicionales. Romo destacó la diversidad de la capital jalisciense: “Guadalajara es una ciudad multifacética, es una ciudad que tiene mucho que reconocerse. No es la misma Guadalajara del Barrio de San Andrés que hablar de la Ciudad, de la Guadalajara, del barrio de Mexicaltzingo, del barrio del Santuario. Esos barrios tradicionales le dan identidad y son barrios que tienen ya mucho tiempo fundados y que se conjugan con los barrios nuevos, con las colonias nuevas. Y eso es lo que hace rica a nuestra ciudad”.

. Guadalajara.

El Secretario General informó que, debido a las obras de intervención en el Centro Histórico, el festival “GDL Luz” será pospuesto para abril, con el fin de garantizar mejores condiciones para el público.

Con esta programación, el Gobierno de Guadalajara busca mantener vivas las tradiciones que dan identidad a la capital jalisciense y abrir espacios para el encuentro cultural. La invitación es abierta para que la ciudadanía participe en las actividades y celebre un aniversario más de la ciudad.

PARA SABER

Jueves 12 de febrero

09:30 horas | Foro Larva – Ensayo abierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (previa inscripción).

19:00 horas | Museo de la Ciudad – Inauguración de la exposición “Las cosas como son” de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido.

20:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigido a personas con discapacidad.

Sábado 14 de febrero

08:45 horas | Presidencia Municipal, Av. Hidalgo – Mañanitas con el Ballet Folclórico Guadalajara.

09:00 horas | Plaza Fundadores – Guardias de Honor.

09:15 horas | Pórtico del Palacio Municipal – Mañanitas a Guadalajara y reparto de picón y chocolate.

09:30 horas | Presidencia Municipal – Presentación del Coro Municipal.

10:00 horas | Presidencia Municipal – Presentación de la Estudiantina Municipal.

11:30 horas | Palacio Municipal, Salón de Cabildo – Sesión Solemne y entrega de la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

Domingo 15 de febrero

12:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Jueves 19 de febrero

19:00 horas | Museo de la Ciudad – Charlas históricas con Samuel Gómez Luna sobre el sentir tapatío.

19:00 horas | Museo del Periodismo y las Artes Gráficas – Inauguración de la exposición “La Ciudad Transparente”.

Horario por confirmar | Museo de Paleontología – Conferencia Hormigas Zombies.

Paseo Alcalde, Rotonda – Conciertos con Paco Padilla y Mercedes Medina.

Viernes 20 de febrero

18:00 horas | Azotea del Mercado Corona – Charla gastronómica y literaria con Bernardo Esquinca y Fabián Delgado.

20:00 horas | MUPAG (Casa de los Perros) – Stand up comedy con Las Humoristas.

Sábado 21 de febrero