Rock Xplosion impulsa talento joven con su segunda edición en Guadalajara

Todavía es tiempo de inscribirse a la segunda edición de Rock Xplosion, concurso dirigido a bandas emergentes de rock integradas por jóvenes de entre 12 y 29 años.

Un concurso para rockeros, sin importar si empiezan o ya tienen experiencia, que se desarrolla en Guadalajara con el objetivo de impulsar el talento musical juvenil y ofrecer una plataforma de exposición para propuestas originales del género.

Rock Xplosion

La competencia contempla la participación de 24 bandas en una primera fase, con presentaciones de tres agrupaciones por jornada durante los jueves y viernes que inició desde el 12 de febrero y continuará en marzo.

Posteriormente, 16 proyectos avanzarán a la segunda etapa; después, ocho bandas disputarán las semifinales, mientras que la gran final se realizará en abril, donde cuatro agrupaciones competirán por los premios principales.

El certamen premia a los ganadores con incentivos canjeables en equipo musical: 50 mil pesos para el primer lugar, 35 mil para el segundo, 25 mil para el tercero y 15 mil para el cuarto, además de la oportunidad de presentarse ante un jurado integrado por músicos profesionales y especialistas del género.

La iniciativa busca fortalecer la escena del rock emergente y generar espacios para el desarrollo artístico de jóvenes intérpretes.

Datos

Quiénes pueden participar:

Bandas de rock con integrantes de 12 a 29 años

Canciones originales (duración aproximada de 3 a 5 minutos)

Informes: 33 1965-8210

Envía demos a:

festivalrockxplosion@gmail.com

Redes sociales: