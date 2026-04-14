Martes Musicales: abril suena a cámara en el corazón de Guadalajara

La música de cámara vuelve a tomar protagonismo este abril con el regreso de Martes Musicales, un ciclo que ha sabido construir, a lo largo de décadas, un espacio íntimo y de alta calidad para el encuentro entre intérpretes y público.

Con una historia que se remonta a 1973, este programa se ha consolidado como uno de los pilares en la difusión de la música académica en Guadalajara, fortaleciendo el papel de la Sala Higinio Ruvalcaba como un recinto clave para este género.

La edición de este mes propone un recorrido sonoro que dialoga entre tradición e innovación, con agrupaciones y solistas que destacan tanto por su trayectoria como por su compromiso con el repertorio universal y la creación nacional.

El ciclo abre el 14 de abril con el Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, agrupación integrada por músicos de alto nivel internacional que combina piezas clásicas con obras de compositores mexicanos, bajo una visión que impulsa también la equidad de género en la música.

Ars Antiqua

El 21 de abril será el turno de Ars Antiqua, conjunto dedicado a la investigación e interpretación de música antigua y barroca, que a lo largo de su trayectoria ha logrado posicionarse como referente nacional en el repertorio histórico.

El cierre, el 28 de abril, estará a cargo de la joven pianista Catherine Andrea Mendoza González, quien, con apenas 11 años, ha destacado en concursos nacionales y latinoamericanos, mostrando una sorprendente madurez interpretativa.

Martes Musicales

Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen

(Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara)

19:30 horas / Entrada libre