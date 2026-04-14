Cronomicón

Lecturas, diálogo y creación literaria se dan cita en el Edificio Arroniz con un programa que honra el libro como puente entre lectores

Miércoles Literarios: abril celebra la palabra y la imaginación compartida

Por Francisco Armenta

En el marco del mes dedicado al libro, los Miércoles Literarios regresan como un punto de encuentro para quienes encuentran en la palabra escrita una forma de explorar el mundo y conectar con otros.

Este ciclo propone una programación que va más allá de la lectura, abriendo espacios para el diálogo, la reflexión y la experimentación creativa en torno a la literatura contemporánea.

Las actividades se desarrollan en la biblioteca del Edificio Arroniz, un espacio que invita a la cercanía con autores, ideas y procesos creativos, fortaleciendo el vínculo entre escritores y lectores.

El programa inicia el 15 de abril con la participación de Cecilia Magaña, quien compartirá una lectura en voz alta bajo el título “Entre lo cotidiano y lo siniestro”, explorando las atmósferas y tensiones que atraviesan su obra narrativa.

El 22 de abril, la celebración del libro continúa con Alberto Ruy Sánchez, autor reconocido internacionalmente cuya obra ha sido traducida a diversos idiomas, en un encuentro que promete diálogo y reflexión en torno a la literatura.

El ciclo concluye el 29 de abril con el taller “Historias que pudieron ser: laboratorio de finales alternativos”, impartido por el autor e ilustrador José Cruz, dirigido a adolescentes y adultos interesados en reimaginar relatos desde nuevas perspectivas.

Miércoles Literarios

Edificio Arroniz / (Zaragoza 224, Centro, Guadalajara)

19:00 horas / Entrada libre

  • 15 de abril / Cecilia Magaña: “Entre lo cotidiano y lo siniestro / ”Lectura de obra narrativa en voz de su autora
  • 22 de abril / Celebración en torno al libro con Alberto Ruy Sánchez
  • 29 de abril / “Historias que pudieron ser: laboratorio de finales alternativos / ”Taller de escritura para adolescentes y adultos / Imparte: José Cruz

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