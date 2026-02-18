Conversatorio “Las cosas como son: Modos de ser tapatíos”, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara

En el marco del 484 aniversario de la fundación de Guadalajara, la Secretaría de Cultura llevará a cabo la conferencia “Las cosas como son: Modos de ser tapatíos”, en el Museo de la Ciudad (Independencia 684, Centro Histórico de Guadalajara); un ejercicio de divulgación histórica orientado a generar reflexión colectiva en torno a los procesos culturales, sociales y simbólicos que han configurado la identidad de la ciudad a lo largo del tiempo.

La conferencia que tendrá lugar este jueves 19 de febrero a las 19:00 horas, se inscribe dentro de las actividades conmemorativas por el aniversario de la ciudad y se desarrolla en el contexto de la exposición “Las cosas como son”, actualmente en exhibición en el museo.

Museo de la Ciudad

La charla propone un acercamiento accesible a la historia local mediante un formato conversacional que recupera el diálogo como una práctica fundamental de transmisión del conocimiento, la memoria y la identidad comunitaria.

El diálogo estará a cargo de José Daniel López Hernández, Jefe de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura, y Samuel Gómez Luna Cortés, Cronista de Guadalajara, quienes, desde sus respectivos campos de experiencia, abordarán aspectos relacionados con la vida cotidiana, los valores sociales, las costumbres urbanas, las prácticas culturales y las transformaciones históricas que han marcado el desarrollo de la ciudad y el carácter social de sus habitantes

A partir de una conversación cercana con el público, los ponentes reflexionarán sobre la construcción histórica del ser tapatío, reconociendo tanto las continuidades como los cambios que han definido las formas de habitar, convivir y significar la ciudad.

Este ejercicio busca generar una narrativa compartida que permita comprender el origen, la permanencia y la resignificación de diversas expresiones culturales que forman parte del patrimonio intangible de Guadalajara.

La charla tiene como objetivo fortalecer la apropiación social de la historia local, propiciar el diálogo entre la investigación histórica, la crónica urbana y la ciudadanía, y fomentar una mirada crítica y participativa sobre los procesos que han dado forma a la identidad cultural de la ciudad, en el contexto de una fecha conmemorativa de especial relevancia para la memoria colectiva.

Como parte de la experiencia, al término de la conferencia se llevará a cabo un recorrido guiado por la exposición “Las cosas como son”, a cargo de su autor, el Juan Carlos Macías Islas, con el fin de ampliar los contenidos abordados durante la charla y ofrecer al público un acercamiento directo a la propuesta curatorial y artística.

La entrada al evento será libre.