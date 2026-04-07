“Las Tres Gracias” lucirán en la recién restaurada Plaza de la República

La madrugada del 7 de abril comenzaron los trabajos para desmontar el conjunto escultórico “Las Tres Gracias”, ubicado hasta ahora en el camellón central de Lázaro Cárdenas y su cruce con la calle Fuelle, al sur de Guadalajara. La intervención forma parte del proceso para trasladar las piezas a un nuevo espacio público donde podrán apreciarse con mayor claridad y protagonismo urbano.

Desmonte de “Las Tres Gracias”;

Las esculturas, tituladas “La Abundancia”, “La Alegría” y “La Belleza”, fueron creadas por el escultor Sergio Garval y se instalaron en 2021. Cada una mide entre 7.5 y 9 metros de altura y fue elaborada en bronce mediante la técnica de cera perdida, lo que les da un acabado monumental y detallado que, hasta ahora, muchos automovilistas apenas alcanzaban a distinguir al pasar.

Desmonte de “Las Tres Gracias”;

El traslado contempla su rehabilitación y posterior instalación en la Plaza de la República, ubicada sobre avenida México, entre Chapultepec y Américas. En ese espacio las piezas serán colocadas a una altura considerable para que puedan lucir plenamente y para que visitantes y peatones tengan la oportunidad de acercarse, observarlas y fotografiarse con ellas.

Desmonte de “Las Tres Gracias”;

La decisión representa un acierto urbano: el corredor cultural que inicia en Avenida Chapultepec y se extiende hacia avenida México hasta la Plaza de la República se ha consolidado como uno de los paseos más caminables y activos de la ciudad, por lo que integrar obra escultórica de gran formato fortalece la experiencia cultural del espacio público.

Desmonte de “Las Tres Gracias”;

Durante varios días continuarán las maniobras de retiro y traslado debido a las dimensiones y el peso de las piezas. Cuando vuelvan a instalarse, “Las Tres Gracias” dejarán atrás un punto dominado por el tránsito vehicular para convertirse en un nuevo referente artístico al final de este corredor urbano, donde su belleza podrá ser apreciada con calma por quienes disfrutan del arte en la ciudad.