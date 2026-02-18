Jornada CICLA reunirá feminismos, arte y creación en un encuentro multidisciplinario en Guadalajara

Guadalajara será sede de la Jornada multidisciplinaria sobre feminismos, arte y creación, CICLA, un espacio independiente dedicado a la investigación, difusión, intercambio y encuentro de mujeres artistas y creadoras, que se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, de 4 a 9 de la noche, en calle Argentina 740, colonia Moderna.

Jornada (Cortesía)

Este proyecto surge a partir del trabajo de Paulina Soto (Entre lectoras), Sofía Peña (Arte en Femenino) y Soledad Velasco (Fundación Irma Naranjo, FINA), quienes impulsan un espacio para propiciar el diálogo, la reflexión crítica y la participación activa de investigadoras, estudiantes, historiadoras y público interesado en conocer el arte hecho por mujeres, con la intención de convertirlo en un encuentro anual con distintos enfoques y disciplinas.

Jornada (Cortesía)

En esta edición, CICLA centra su eje de reflexión y práctica en el arte desde perspectivas críticas, históricas y feministas, proponiendo una jornada que combina teoría, creación y convivencia. Las actividades iniciarán con una conferencia sobre historia del arte con perspectiva de género, impartida por Sofía Peña, seguida de un conversatorio sobre muralismo feminista, a cargo de Grecia Rivas, para cerrar con la lectura de un manifiesto y un espacio de convivencia colectiva.

La programación incluye además tres talleres artísticos simultáneos. El primero es un taller de dibujo de desnudo masculino con modelo, impartido por Tania Navarro, enfocado en el manejo de técnicas de claroscuro para comprender las formas del cuerpo humano, con un costo de 200 pesos, sin incluir materiales. De manera paralela, se realizará el taller de elaboración de esténcil “Trazos que luchan”, impartido por Grecia Rivas, que busca acercar a las y los participantes a la historia del muralismo desde una mirada crítica y feminista, con un costo de 350 pesos, materiales incluidos. También se ofrecerá el taller de collage y genealogía artística “Retratos de lo invisible”, impartido por Reina Corazona, donde se propone redescubrir a mujeres que desafiaron el canon artístico y literario, con un costo de 250 pesos, con materiales incluidos.

La inscripción a los talleres requiere registro previo, mientras que la conferencia y el conversatorio son gratuitos y de acceso libre. Además, durante toda la jornada se instalará un bazar cultural con venta de arte, moda, joyería, dibujo, decoración y accesorios, con el fin de impulsar el trabajo de creadoras locales.

Toda la información puede consultarse en la cuenta de Instagram @jornada.cicla, vía mensaje directo, o a través de WhatsApp al 33 1169 5229.