Académico de la UdeG presenta novela de ciencia ficción sobre riesgos del maíz transgénico

El jefe del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Salvador Mena Munguía, presentó su libro Amenaza transgénica. El conflicto del maíz transgénico con los maíces nativos (2025), una novela de ciencia ficción que aborda los riesgos del uso de maíz transgénico en México.

Salvador Mena Munguía presenta su primera novela de ciencia ficción sobre maíz transgénico

La historia inicia cuando el agricultor Rogelio Contreras es acusado de robar genética de maíz en su parcela de Colotlán, tras la contaminación de sus cultivos con semillas patentadas.

La trama sigue el proceso del hijo del agricultor, quien busca comprender la situación estudiando agronomía hasta convertirse en especialista y asesor gubernamental en el tema. A través de su formación, el lector accede a información científica sobre el maíz transgénico explicada de manera clara y accesible.

La obra expone los posibles riesgos del cruce entre maíces transgénicos y variedades nativas, destacando la riqueza genética del país y el peligro de su pérdida por contaminación. El autor plantea el tema desde un enfoque divulgativo, con el objetivo de acercar conocimientos complejos a la población mediante un lenguaje no especializado.

El libro también reflexiona sobre el contexto actual del maíz transgénico en México, donde existe un veto a su siembra, aunque continúa la importación del grano proveniente de Estados Unidos. Con esta obra, el académico busca fomentar el análisis y la comprensión del impacto de estos cultivos en el país.

La presentación del libro se realizó en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, con entrada libre, como parte de las actividades de divulgación científica del autor.