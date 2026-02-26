“Muerte en invierno”: Una inteligente y gélida historia de suspenso

Mi recomendación de esta semana es una joya del suspenso, de esas que suelen pasar desapercibidas por no ser parte de ninguna saga o gran producción, pero es en esa sencillez donde radica su atractivo.

“Muerte en Invierno”

Cuenta con una gran actriz y una gran historia, y con eso basta para emocionarnos y compartir sentimientos con la protagonista, interpretada por Emma Thompson.

Por cierto, hablar de ella es referirnos a uno de los talentos más respetados y laureados por la crítica por su versatilidad en la actuación, así como en el guionismo. Es la única artista hasta ahora en haber recibido un Premio de la Academia tanto por actuación (Howard End) como por guion (Sense and Sensibility). Hablar de su trayectoria nos llevaría todo el espacio, pero era necesario señalar su magnífica actuación en esta película.

“Muerte en Invierno”

Barb (Thompson), la dueña viuda de una pequeña tienda de equipo de pesca, se encamina en un peregrinaje hacia el Lago Hilda, en lo más remoto del norte de Minnesota. Ahí fue por primera vez de vacaciones con su esposo, recientemente difunto, y ahí prometió esparcir sus cenizas. Cuando es golpeada por una tormenta de nieve, termina perdiéndose en los caminos detrás del lago y se detiene a pedir ayuda en una aislada cabaña en el bosque. Aquí descubre que una joven mujer, Leah (Laurel Marsden), se encuentra cautiva de una desesperada pareja armada.

Los secuestradores, conocidos solo como Purple Lady (Judy Greer) y Camo Jacket (Marc Menchaca), están armados y son capaces de asesinar. Motivada por la memoria de su esposo, pero a horas de distancia del pueblo más cercano y sin señal de teléfono, Barb se percata de que es la única esperanza de supervivencia para esta joven. Lo que sigue es un thriller despiadado que se desenlaza en una épica tierra salvaje, con una hermosa historia de amor en su centro.

El director Brian Kirk nos comenta sobre su película: Muerte en el invierno es un despiadado thriller sobre un secuestro, ambientado en un épico escenario salvaje, con una hermosa historia de amor como base. Está lleno de emoción y tensión, entrega secuencias explosivas y lucha con la pregunta atemporal de cómo encontramos sentido frente a la muerte.

“Muerte en Invierno”

Nos lleva en un increíble viaje al sombrío aislamiento del norte de Minnesota, donde Barb Sorenson, la dueña recientemente viuda de una pequeña tienda de equipo de pesca, lo arriesga todo para salvar a una extraña. Barb se encuentra irremediablemente superada, pero se mantiene a flote con el recuerdo de su esposo. Y no es parte de su naturaleza renunciar. Por eso estamos contando la historia.

Emma Thompson, doble ganadora y cinco veces nominada al Premio de la Academia, aporta estatura, inteligencia y humanidad a cada papel, pero nunca la hemos visto entregar una actuación como esta. Aunque la pena de Barb es profunda, no tiene tiempo para sentir lástima de sí misma. Este momento requiere un héroe.

“Muerte en Invierno”

Las historias de secuestros suelen estar motivadas por sexo o dinero, pero todos nuestros personajes están impulsados por la primitiva urgencia de sobrevivir. Purple Lady, “La Señora de Morado” (Judy Greer), está dispuesta a matar para salvar su propia vida, y su esposo, Camo Jacket, “Chamarra de Camuflaje” (Marc Menchaca), no tiene opción más que ayudarla. Su víctima intencionada (Laurel Marsden) es una adolescente suicida que descubre lo que vale su vida cuando se enfrenta a la posibilidad de perderla. Todos están entremezclados en un baile hacia la muerte.

El otro personaje sobresaliente es el mundo natural, en toda su belleza, escala e indiferencia. Este escenario interminable de bosques nevados y lagos congelados fue una experiencia transformadora de filmación y crea un enorme lienzo para la historia.

Estando solo allá afuera es imposible evitar enfrentar tu propia mortalidad u olvidar que la vida es un ciclo. Barb sabe mejor que nadie que nadie vive para siempre, pero no tiene miedo de morir porque ha conocido el verdadero amor. Por eso nunca se rinde y por eso su historia permanecerá. Es como ver a un héroe de acción (muy al estilo de los 80) con ciertas carencias, pero con una determinación de acero y sin toda la parafernalia hollywoodense acostumbrada.

Muy al estilo de la mítica película Misery (protagonizada por Kathy Bates y James Caan en 1990), cuya historia se desarrolló en un paisaje helado y donde no se necesitaron grandes efectos especiales, pero con una mayor dosis de acción y con pocos actores —aunque grandes personajes— para llevarnos por una historia emocionante, cuyo desarrollo de la trama es el verdadero plato fuerte, que nos mantiene codo a codo con la protagonista hasta su conclusión.

“Muerte en Invierno”

La narrativa cuenta con elementos que condimentan la historia de una manera intencionalmente misteriosa; por ejemplo, no conoceremos los nombres de los personajes, más que el de la protagonista, y eso será en un momento clave. Definitivamente, una bocanada de aire fresco en la pantalla grande.

Recomendable para los cinéfilos que gustan de una buena película donde la historia es la protagonista.

¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a checar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.