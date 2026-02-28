Guadalajara abre recaudadoras este sábado; último día para aprovechar descuento en predial

El Gobierno de Guadalajara mantendrá abiertas sus recaudadoras este sábado 28 de febrero para que las y los contribuyentes puedan realizar el pago del impuesto predial y aprovechar el último día del descuento del 10 por ciento por pronto pago.

Horario y oficinas abiertas

Las seis recaudadoras municipales estarán en servicio.

Horario: de 09:00 a 14:00 horas.

La medida busca facilitar el cumplimiento de esta contribución antes de que concluya el periodo de descuento.

Opciones para pagar sin hacer fila

Además de acudir de manera presencial, el pago puede realizarse por distintas vías:

En línea, a través del portal oficial: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/

Mediante GuaZap.

En kioscos ubicados en plazas comerciales.

En módulos de autopago instalados en Plaza Brasil, Parque Luis Quintanar y Plaza Patria (solo con tarjeta).

Descuentos especiales

Se mantiene un 50% de descuento para sectores prioritarios como:

Personas en estado de viudez.

Jubiladas y pensionadas.

Cuidadoras y madres de familia.

En el caso de adultos mayores, el apoyo es progresivo:

De 60 a 74 años: 50% de descuento.

De 75 a 79 años: 60%.

80 años o más: 80%.

Las autoridades municipales informaron que todos los beneficios se aplican de manera automática, por lo que no es necesario recurrir a intermediarios para hacerlos válidos.

PARA SABER

Recaudadoras

•⁠ ⁠Zona Centro, Miguel Blanco y Colón No. 901.

•⁠ ⁠Zona Cruz del Sur, Fray Andrés de Urdaneta No. 1800.

•⁠ ⁠Zona Minerva, Hospital No. 50-Z.

•⁠ ⁠Zona Oblatos, Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez (Av. Circunvalación y Av. Artesanos).

•⁠ ⁠Zona Olímpica, Unidad Administrativa Reforma (calle Los Ángeles y Analco).

Kioskos

•⁠ ⁠Plaza Fiesta Arboledas, Arboledas 2500, rinconada de La Arboleda

•⁠ ⁠Plaza Entorno Margarita, Eulogio Parra 3200

•⁠ ⁠Plaza Fórum Tlaquepaque, Blvd. Marcelino García Barragán 2077

•⁠ ⁠La Gran Plaza Fashion Mall, Av. Ignacion L.Vallarta 3959

•⁠ ⁠Plaza Midtown Guadalajara, Av. López Mateos Norte 2405

•⁠ ⁠Plaza Patria

GuaZap

•⁠ ⁠33 36 10 10 10

Autocobro

•⁠ ⁠Plaza Brasil, Calzada Independencia Norte 1887, entre Monte Carmelo y Mitla

•⁠ ⁠Parque Luis Quintanar, Calle María Reyes, entre Malecón y Patria, en el estacionamiento del parque.

•⁠ ⁠Patria, Avenida Patria esquina Ávila Camacho